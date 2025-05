Trimestrale Italgas - BorsaInside.com

Sempre più nel vivo la stagione delle trimestrali in Italia. Tra i titoli che si stanno mettendo in luce a Piazza Affari proprio in scia alla pubblicazione dei conti del primo trimestre 2025 c’è Italgas. La quotata ha diffuso i risultati prima dell’apertura degli scambi e di conseguenza è stata subito oggetto di valutazione da parte del mercato. Considerando l’apprezzamento dell’1,74 per certo a quota 7,3 euro verrebbe da pensare che la reazione da parte del mercato sia (almeno per adesso) positiva. E del resto, come messo in evidenza da alcuni analisi a commento proprio dei risultati, ci sono tutta una serie di aspetti dei conti trimestrali di Italgas che sono migliori delle stime della vigilia.

Vediamo allora nel dettaglio come è andata e cosa fare con le azioni Italgas in scia proprio alla diffusione della trimestrale.

La trimestrale di Italgas nel dettaglio

Italgas ha chiuso i primi tre mesi del 2025 con ricavi adjusted pari a 459,3 milioni di euro in rialzo del 6,5 per cento nel raffronto con i 1,3 milioni messi a segno nei primi tre mesi del 2024 e con un margine operativo lordo adjusted che è salito da 325,7 milioni di euro a 345,3 milioni di euro evidenziando una dinamica positiva del 6 per cento nonostante i costi operativi siano a loro volta aumentati dell’8 per cento.

Scendendo nel conto economico, poi, l’utile netto è stato pari a 168,7 milioni di euro evidenziando una progressione del 43,5 per cento nel raffronto con i 117,6 milioni di euro contabilizzati un anno fa. Di conseguenza l’utile netto adjusted è ammontato a 132,6 milioni di euro.

Per quello che riguarda il debito, a fine marzo 2025 l’indebitamento netto della quotata ammontava a 6,56 miliardi di euro, valore che si raffronta con i 6,76 miliardi di inizio anno. Per finire a fine marzo il flusso di cassa da attività operativa è risultato pari a 412,1 milioni di euro.

Indicazioni su tutto l’esercizio 2025 di Italgas

Il management della quotata, oltre a fare il punto sui risultati del primo trimestre 2024, ha anche fornito alcune indicazioni su tutto l’esercizio in corso. Stando alle previsioni, la società punta a registrare ricavi adjusted in area 2,45 miliardi di euro e un Ebitda adjusted che si dovrebbe attestare tra gli 1,8 e gli 1,85 miliardi di euro. Per quello che invece riguarda il debito, a fine esercizio l’indebitamento netto viene visto a circa 10,8 miliardi di euro. Si tratta di un dato pesante che si spiega alla luce dell’acquisizione di 2i Rete Gas.

Per analisti la trimestrale di Italgas è stata migliore delle stime

Gli analisti di Banca Akros, Equita e Intermonte hanno espresso un giudizio complessivamente positivo sui risultati societari del primo trimestre di Italgas, sottolineando performance superiori alle attese sia in termini di Ebitda che di utile netto.

In particolare, gli analisti di Banca Akros hanno confermato la raccomandazione buy evidenziando che i risultati della società sono stati migliori del previsto con un Ebitda che è stato superiore del 5 per centro rispetto a quelle che erano le stime. Anche la riduzione del WACC (costo medio ponderato del capitale), che ha avuto un impatto negativo di 12,9 milioni di euro nel primo trimestre, è stata ampiamente compensata da una RAB (Regulatory Asset Base) più elevata, sostenuta dalla revisione del deflatore e dalle rettifiche dei ricavi regolati. Per finire gli esperti ritengono che le guidance aggiornate siano molto incoraggianti visto che il punto medio dell’Ebitda per il 2025 è più alto di circa il 4 per cento rispetto a quelle che sono le attuali previsioni degli stessi esperti.

Di performance leggermente superiore alle attese hanno anche parlato gli analisti di Equita che hanno posto l’accento sia sul ruolo del business regolato che di quello non regolato. Più nello specifico la sim milanese ha evidenziato come il deflatore RAB per il 2024 e 2025 abbia avuto un impatto positivo già nel corso del primo trimestre.

In merito alle stime sull’esercizio in corso, Equita ha ricordato che le previsioni includono ancora gli effetti delle dismissioni di circa 600 mila punti di riconsegna (PDR), imposte dall’Antitrust in seguito al deal con 2i Rete Gas. Tali effetti si rifletteranno solo a partire dal 2026.

Sulla stessa linea anche Intermonte che ha valutato i risultati 2025 in linea a livello operativo, ma leggermente migliori per quanto riguarda il capitolo utile netto e la generazione di cassa. Anche da Intermonte un giudizio positivo sulla guidance per il 2025 che viene valutata in linea con quelle che erano le attese della vigilia.

