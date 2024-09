Italgas verso una ricapitalizzazione da 1 miliardo di euro - BorsaInside

Con una progressione di appena lo 0,1 per cento contro un Ftse Mib in rialzo dello 0,7 per cento, le azioni Italgas non spiccano di certo nella prima seduta della settimana. La quotata si conferma sugli stessi livelli dello scorso venerdì quando si era già esaurito lo sprint innescato dalle indiscrezioni di stampa su un possibile aumento di capitale. La giornata che più aveva beneficiato dei rumors era stata quella del giovedì precedente quando i prezzi della quotata si erano spinti fino a 5,16 euro, livelli che mancavano dallo scorso mese di maggio.

L’odierna conferma del titolo appena sopra quota 5 euro allontana i valori dai top degli ultimi 4 mesi e raffredda l’entusiasmo anche perchè negli ultimi giorni non ci sono state revisioni nella valutazioni degli analisti. Le raccomandazioni più recenti sulle azioni Italgas restano quindi quella di agosto che di certo positive non erano.

Piattaforme consigliate per fare trading CFD su azioni Italgas

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info eToro 100$ ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Fineco ZERO N.1 in Italia Scopri di più FP Markets 100 AUD 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Target price Italgas resta molto vicino

Proprio in merito ai giudizi sulle azioni Italgas, vale la pena evidenziare come all’inizio del mese scorso RBC Capital avesse confermato il rating a marketperform abbassando il target price a 5,5 euro. Un prezzo obiettivo così vicino alle quotazioni attuali del titolo implica un basso potenziale di upside. Per trovare un prezzo obiettivo più alto (e quindi un maggiore potenziale di rialzo) è necessario guardare alla valutazione di Equita. La sim milanese resta si prudente (il rating è hold) ma perlomeno il target price è di 5,9 euro.

La genesi dell’aumento di capitale di Italgas

In che contesto si sono inserite le inserite le indiscrezioni di stampa sull’aumento di capitale di Italgas? Tutto parte delle trattative in corso tra il management di Italgas e F2i per la presentazione di un’offerta vincolate per il 100% di 2i Rete Gas. Stando agli ultimi rumors le parti non avrebbero trovato ancora un accordo sul premio che sarà applicato alla Rab di 2i Rete Gas e di conseguenza non c’è ancora indicazione precisa sul prezzo da presentare nell’offerta vincolante.

Una cosa però è certa: per far fronte all’operazione, Italgas dovrà per forza ricevere un prestito ponte se non vuole subire delle conseguenze sull’attuale livello di rating. Tale operazione non potrà che comportare un aumento di capitale che, stando alle rilevazioni degli analisti, sarà pari a circa 1 miliardi di euro.

CDP Reti, società che ha in mano il 25,99 per cento del capitale di Italgas, parteciperà all’aumento pro quota con 260 milioni di euro.

Ricordiamo che l’obiettivo che Italgas punta a raggiungere con l’acquisizione di 2i Rete Gas è quello di diventare la società leader in Italia con una quota di mercato nella distribuzione del gas di oltre il 50 per cento. Attualmente Italgas possiede 7,2 milioni di punti di riconsegna ed è attiva in circa 1900 comuni, con una market share del 33 per cento. L’acquisizione di 2i Rete Gas avrebbe come effetto un forte ampliamento sia dei comuni serviti (che diverrebbero circa 2200) che delle rate gestita. Il fatto che la portata dell’operazione sia così amplia, lascia intendere che Italgas ha tutto l’interesse a proseguire anche se dovesse essere necessario un aumento di capitale a sostegno dell’operazione.

Cosa fare in borsa con le azioni Italgas

Con un target price così vicino e un potenziale di upside contenuto, esaurita la fiammata innescata dai rumors sulla ricapitalizzazione da un miliardo di euro, non è che ci siano tante opzioni per gli investitori. Dal punto di vista dell’analisi tecnica, infatti, sfumato l’ulteriore allungo oltre i massimo degli ultimi 4 mesi (la prima resistenza per uno scenario di questo tipo era oltre quota 5,34 euro), lo scenario più plausibile diventa quello di una correzione anche fino a 4,95 euro.

Per adesso le quotazioni sembrano aver imboccato una fase laterale ma contrario la perdita di questi supporti dovrebbe innescare una fase correttiva più importante ma un eventuale violazione al ribasso di questo livello comporterebbe una possibile discesa anche verso quota 4,85 euro dove, tra l’altro, c’è la media mobile a 50 giorni.

