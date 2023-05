Azioni Leonardo crollano, Ftse Mib profondo rosso. Cosa sta succedendo su Borsa Italiana Oggi?

Apertura di contrattazioni decisamente movimentata per la borsa di Milano nella seduta di metà settimana. Il Ftse Mib è stato immediatamente travolto dalla vendite fin dal primo minuto di scambi tanto che già dopo un’ora dall’apertura delle contrattazioni emergeva un passivo di oltre 2 punti percentuali. Un’intensità delle vendite molto ampia, quindi, ha portato il paniere di riferimento di Borsa Italiana in area 26600 punti.

Un ribasso simile si spiega solo alla luce della totale preminenza dei titoli in rosso. Dopo un’ora dall’apertura delle contrattazioni, infatti, le uniche quotate che si stanno muovendo in verde sono Mediobanca e Prysmian. Per il resto è tutto un susseguirsi di titoli in ribasso più o meno ampio. Molto preoccupante la situazione di Leonardo le cui azioni stanno crollando di oltre 4 punti percentuali.

Dinanzi ad una situazione simile, è logico chiedersi cosa stia avvenendo in borsa oggi e, nel caso specifico della peggiore della classe, come mai le azioni Leonardo stanno crollano. Insomma ci sono un bel pò di temi che tratteremo in questo post.

Perchè Borsa Italiana oggi 24 maggio 2023 sta crollando

Il forte ribasso in atto sul Ftse Mib non è un evento isolato. In realtà tutte le borse europee oggi non nin affanno.

A scatenare le vendite e il pessimismo sono le crescenti preoccupazioni sulla questione del tetto del debito americano e il recente dato sull’inflazione britannica che è risultato peggiore delle attese. Per quanto riguarda il primo punto, il fatto che le trattative non abbiano condotto a nulla (se non a ulteriore stallo) ha innervosito ancora di più gli investitori.

Invece per quello che riguarda l’inflazione UK, ad aprile il dato è salito su base sequenziale dell’1,2 per cento, contro il +0,7 per cento atteso dagli analisti e il +0,8 per cento di marzo. Il Paese è quindi nel pieno dell’emergenza prezzi al consumo.

Se proprio vogliamo essere pignoli e citare un altro motivo alla base del sell-off sull’azionario europeo, possiamo fare riferimento anche alle notizie sull’arrivo in Cina di una nuova pesante ondata di Covid con un picco di contagi previsto per la fine di giugno, pari a oltre sessanta milioni. La stima è stata fornita da Zhong Nanshan, che è considerato il massimo esperto cinese di malattie respiratorie.

Azioni Leonardo le peggiori di oggi: Goldman Sachs taglia rating

Leonardo è il titolo peggiore della seduta di borsa di oggi. Il colosso della difesa è precipitato a 10,5 euro. A causa del violento ribasso in atto, le azioni Leonardo evidenziano ora una performance negativa del 7 per cento rispetto ad un mese fa. Il titolo, comunque, resta in rialzo su base annua evidenziando una progressione del 6 per cento.

Il calo di oggi lascia un pò stupiti per Leonardo in realtà avrebbe un buon motivo per apprezzarsi. Sloane Helicopters (Sloane), distributore di Leonardo per il Regno Unito e l’Irlanda, ha infatti annunciato di aver ricevuto nuovi ordini per due elicotteri bimotore leggeri nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi al salone EBACE 2023. Nell’ultimo anno la quotata della Difesa ha registrato ordini complessivi per quasi 15 elicotteri dedicati al trasporto privato nella regione.

La nuova commessa però passa completamente in secondo piano dinanzi alla decisione degli analisti di Goldman Sachs di tagliare il rating dal precedente buy a neutral. In poche parole per la banca d’affari Usa le Leonardo non sono più da comprare. Unica nota positiva il fatto che gli esperti abbiamo portato il target price su Leonardo da 11,7 euro a 12 euro.

