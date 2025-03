Azioni Leonardo fino a 45 euro - BorsaInside.com

Rally di fuoco sulle azioni Leonardo in apertura di contrattazioni. La quotata del settore difesa fin dal primissimo minuto di scambi è finita nel mirino dei compratori arrivando a guadagnare oltre il 17 per cento salendo sopra quota 45 euro. Un rally impressionante che la dice lunga sul clima di tensione che si respira in Europa in questi ultimi giorni. Ovviamente a causa degli acquisti molto forti, le azioni Leonardo sono finite in asta di volatilità per eccesso di rialzo. La situazione è quindi estremamente fluida anche perchè il balzo in avanti del colosso della difesa è arrivato dopo un mese di febbraio che è stato a sua volta vissuto, dall’inizio alla fine, sulla cresta dell’onda.

I numeri certificato l’altissimo appeal del titolo: +40 per cento solo nell’ultimo mese e +65 per cento da inizio anno.

Di solito nel momento in cui ci si imbatte in titoli che presentano una valutazione così alta, il rischio che il margine per un ulteriore rialzo si possa essere stretto c’è. E’ infatti chiaro che un trend simile non abbia sempre la forza di proseguire. Nel caso di Leonardo la situazione, però, è decisamente diversa. Vero è che tra Usa e Russia è stata avviata una distensione storica, tuttavia gli Stati Uniti di Trump sembrano essersi del tutto sganciati dall’Europa.

Ciò significa che dopo decenni i paesi europei dovranno provvedere in autonomia alla loro sicurezza. E’ appunto in questo contesto che molti trader stanno fiutando un possibile boom delle spese per la difesa. Leonardo, assieme alle francesi Thales e Airbus, è una delle quotate meglio posizionate del comparto europeo della Difesa e da qui il boom di acquisti registrato in avvio di scambi.

Azioni Leonardo ai massimi di tutti i tempi

Bisognerebbe dare un occhio al grafico delle azioni Leonardo per rendersi conto della fase storica che il titolo sta attraversando. Senza tirarla per le lunghe, la quotata è ai massimi di tutti i tempi. Prezzi di Leonardo mai così in alto come ad inizio marzo e il trend ha tutte le carte in regola per proseguire ancora.

In questo contesto l’analisi del quadro tecnico diventa fondamentale. E’ palese che, rispetto a neppure una settimana fa non ci sia stato alcun ritracciamento che consentisse l’acquisto su valutazioni più interessanti. L’impostazione è quindi al rialzo e tale resterà fino a quando le quotazioni non dovessero spingersi almeno sotto ai 32 euro, valore a dire 10 euro in meno rispetto ai prezzi attuali. Solo la perdita dei 32 euro porterebbe il prezzo di Leonardo prima fino a 29,40 euro e poi versi i minimi dell’ultimo mese che sono ubicati in area 28,5 euro. Non serve essere degli esperti di finanza e di analisi tecnica per rendersi conto che siamo lontanissimi da quest’area.

A rendersene conto sono stati certamente gli analisti di JP Morgan che, guardacaso, proprio oggi hanno portato il target price sulla quotata a 44 euro contro i 33,5 euro di inizio dicembre. Per adesso il rating assegnato dalla banca d’affari Usa è in revisione e anche questo la dice lunga sul momento particolare che il colosso della difesa italiano sta attraversando.

Il nuovo prezzo obiettivo non implica alcun potenziale di upside rispetto alle quotazioni odierne.

