In una seduta fortemente condizionata in negativo dall’introduzione dei dazi Usa, a Piazza Affari sono pochi i titoli che si stanno muovendo in controtendenza registrando rialzi più o meno ampi. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di titoli del settore utility che in situazioni di preoccupazione come quella in atto rappresentano un porto sicuro. Unica quotata non utility a muoversi in verde è Leonardo. Mentre è in corso la redazione del post, il titolo della Difesa scambia a 4,5 euro in rialzo del 2 per cento. In realtà la quotata si era spinta fino ad un massimo intraday di 45,7 euro, livello in corrispondenza del quale è poi scattata la sospensione decisa da Borsa Italiana per eccesso di rialzo.

La situazione in corso sul Ftse Mib è quindi decisamente singolare: da un lato c’è la quasi totalità del paniere di riferimento che è in caduta libera, mentre dall’altro ci sono le azioni Leonardo che sono state sospese per il troppo rialzo. In pratica è come se dinanzi alla situazione di difficoltà del principale indice azionario di Piazza Affari, molti investitori si siano rifugiati su uno dei pochi titoli che negli ultimi mesi hanno performato positivamente ossia proprio Leonardo. Ciò ha per forza di cose causato un boom dei volumi con milioni di pezzi passati di mano e quindi lo spostamento del titolo in asta di volatilità.

Quando manca circa un’ora al giro di boa delle 13,30, Leonardo risulta essere normalmente in contrattazione e quindi sulla quotata è possibile operare non solo in modo diretto (comprando azioni reali) ma anche attraverso in CFD se l’ottica è più speculativa che da investimento.

Fin dove possono arrivare le azioni Leonardo

Il trend seguito dal titolo Leonardo nell’ultimo periodo è impressionante. Mentre tantissimi titoli di tutti i settori andavano in affanno a causa proprio dei dazi Usa, il colosso della Difesa trovava supporto nel maxi piano di aumento delle spese militari in Europa (e in Germania in particolare) per passare da record in record. I numeri dicono tutto senza il bisogno di perdersi in tante parole: come si può vedere dal grafico in alto, nel corso dell’ultimo mese le azioni Leonardo hanno segnato un rialzo del 17 per cento che sale al 97 per cento nel raffronto anno su anno.

Un trend di crescita impressionante che potrebbe essere destinato anche a durare visto che analisti come Jefferies hanno di recente assegnato rating buy al titolo con target price a 52 euro, decisamente più alto delle attuali quotazioni (quindi enorme potenziale di upside). Vero è che accanto ad esperti molto bullish come Jefferies c’è chi ha invece una view più fredda alla luce proprio dell’enorme rialzo fin qui messo a segno dal titolo. E’ questo il caso di UBS che invece, a fine marzo, aveva ridotto il rating sulle azioni Leonardo a neutral con un target price al contrario alzato a 50 euro e quindi collocato sopra ai prezzi di oggi.

In generale il prezzo obiettivo medio sulle azioni Leonardo è di 45,12 euro mentre la raccomandazione media è outperform ossia farà meglio del settore di riferimento.

Un motivo per continuare ad attenzionare Leonardo nonostante il boom dei prezzi? Al di là della situazione di incertezza che caratterizza Borsa Italiana ci sono anche i rumors di stampa secondo cui Airbus Thales e Leonardo avrebbero avviato dei colloqui preliminari con l’antitrust dell’Unione Europea per sondare la possibilità di una fusione delle rispettive che si occupano della progettazione della realizzazione dei satelliti per lo spazio.

