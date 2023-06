Tutti pazzi per le azioni Lottomatica: bullish a oltranza e upside consistente

Azioni Lottomatica in grande evidenza a Piazza Affari nell’ultima seduta della settimana. La quotata dei giochi sta segnando una progressione di oltre il 4,5 per cento attestandosi a quota 8,59 euro, nettamente sopra gli 8,2 euro del primo giorno di quotazione su Borsa Italiana (3 maggio 2023) al di sotto dei 9 euro strappati in Ipo.

Il rialzo messo a segno oggi da Lottomatica è il settimo consecutivo. Una scia di verdi lunghissima che è stata sostenuta dagli ottimi giudizi che il titolo ha recentemente incassato. Molti analisti e broker, infatti, si sono espressi a favore delle azioni Lottomatica. La view prevalente è di tipo bullish pur nelle diverse tonalità.

Perchè le azioni Lottomatica sono da comprare per gli esperti

Secondo gli analisti di Equita, le azioni Lottomatica sono da comprare con target price a 12,5 euro, nettamente sopra i prezzi attuali. Un prezzo obiettivo simile implica quindi un bel potenziale di upside per il titolo. Nella loro nota gli analisti hanno fatto riferimento al fatto che Lottomatica stia generando oltre il 50 per cento dell’Ebitda online.

Per gli esperti Lottomatica vanta anche un track record di crescita organica ed esterna, con possibilità di crescita ulteriore sia per la progressiva penetrazione dell’online (le stime parlano di un aumento del 10 per cento nei prossimi 5 anni) che per il consolidamento del mercato italiano. Per finire, Lottomatica ha dalla sua anche un management team molto forte.

Lo stesso rating buy è anche condiviso da Banca Akros. Questi analisti vedono un un Ebitda in rialzo del 24 per cento nel 2023, dell’8 per cento nel 2024% e del 6 per cent o nel 2025. Secondo Banca Akros, inoltre il rapporto tra debito netto e Ebitda dovrebbe calare da 2,1 volte nel 2023 a 1,3 volte entro il 2025. Leggermente più basso il target price che è stato fissato a 12 euro.

Le azioni Lottomatica sono da comprare anche per Deutsche Bank che, in una recente nota, ha parlato di primo operatore del gaming in Italia e per Mediobanca che ha recentemente avviato copertura con rating outperform (farà meglio del settore di riferimento) e con target price a 13 euro. Per gli esperti di Piazzetta Cuccia, l’Italia oggi è il mercato del gaming più interessante a livello europeo.

Per finire, secondo JP Morgan, il titolo è overweight con target price a 13 euro. Nel report gli analisti Usa affermano che il gruppo può vantare solidi fondamentali per quello che riguarda il posizionamento, la crescita e la redditività oltre che operare in un settore di mercato molto interessante.

