Azioni Maire Tecnimont: si compra o si vende? Il catalyst che fa la differenza

Tra i titoli che su Borsa Italiana hanno, negli ultimi mesi, hanno registrato dei piccoli primati c’è Maire Tecnimont. I prezzi della quotata sono saliti ai massimi degli ultimi 2 mesi attestandosi a quota 3,63 euro. La quotata ha fatto notizia per un motivo molto semplice: il rally cha ha portato le quotazioni ai top è maturato praticamente nelle ultimissime sedute. Considerando quella di ieri, infatti, sono state 4 le sessioni consecutive tinte di verde per Maire Tecnimont.

Chi è solito investire in borsa sa perfettamente che, quando si è dinanzi a situazioni simili, è sempre il caso di accendere un bel faro. Cosa sta succedendo alle azioni Maire Tecnimont è la prima domanda? Comprare o vendere il titolo è ovviamente la seconda. Andiamo quindi con ordine e iniziamo la nostra trattazione proprio dal primo punto.

Le news alla base della corsa a comprare azioni Maire Tecnimont

Maire Tecnimont è una società multinazionale italiana che opera nel settore dell’ingegneria, delle tecnologie e delle costruzioni. Fondata nel 1957, l’azienda si concentra principalmente nella fornitura di servizi di ingegneria e appalti chiavi in mano per i settori dell’energia, dei processi industriali, dei materiali avanzati e dell’infrastruttura civile. Il brand è noto per la sua esperienza nella realizzazione di grandi progetti industriali complessi in tutto il mondo. La società offre una vasta gamma di servizi che includono la progettazione, l’ingegneria, l’approvvigionamento, la gestione dei progetti, la costruzione e l’assistenza tecnica.

E’ sufficiente questo breve profilo societario che abbiamo tratteggiato per capire quanto importanti siano per Maire Tecnimont le nuove commesse. Proprio news su questo tema sono state alle base del recente rally della quotata.

Ieri l’altro Maire Tecnimont, ha reso noto che la sua controllata NextChem Holding, attraverso Stamicarbon, parte della business unit Sustainable Technology Solutions, è riuscita ad aggiudicarsi i contratti di licensing e fornitura di equipment per un complesso di ammoniaca e urea. La commessa ha un valore complessivo pari a circa 100 milioni di euro.

L’ordine messo in cassaforte della multinazionale, è arrivato dopo i, contratti di licensing e process design package che erano stato assegnati proprio dallo stesso cliente e annunciati ad agosto 2022.

Il progetto al centro del nuovo ordine dovrebbe essere operativo nel 2026 e punta a soddisfare la forte domanda di fertilizzanti di alta qualità nell’area sub-sahariana dell’Africa. L’ordine conferma la leadership dell’azienda italiana nel segmento dei fertilizzanti azotati.

Molto interessante l’impatto della commessa. La marginalità attesa, infatti, è a doppia cifre ed è allineata agli obiettivi che sono previsti nel piano strategico decennale di Maire per la business unit Sustainable Technology Solutions.

Azioni Maire Tecnimont: cosa dice l’analisi tecnica? Comprare o vendere?

Dal punto di vista dell’analisi fondamentale abbiamo quindi forti elementi a supporto del rally del titolo. Anche lato tecnico la situazione è molto interessante. Grazie alla forte chiusura di ieri, il titolo ha le carte in regola per proseguire il recupero che è stato avviato dai minimi di giugno. Se ci dovesse essere un altro rialzo, non è da escludere che i prezzi di Maire Tecnimont possano arrivare fino a 3,75 euro, in caso di consolisamento del verde, anche verso i 3,90-3,93 euro. Ammettiamo poi che le quotazioni possano salire ancora. Se le resistenze collocate nell’intervallo compreso tra 3,9 e 3,93 dovessero saltare, allora si può fissare un bel target a quota 4,10 euro prima e poi 4,25 euro. Nel caso di una simile evoluzione, le quotazioni di Maire Tecnimont ritornerebbero nell’area dei massimi dell’anno.

C’è anche lo scenario opposto che è quello del ribasso. Dal punto di vista tecnico, se i prezzi dovessero portarsi sotto ai 3,4 euro, non è da escludere che si possa poi essere uno scivolone anche fino a 3,25 euro. Chi fa trading dovrebbe tener presente che una simile evoluzione del quadro non farebbe altro che ridare forza al trend al ribasso che ha a lungo caratterizzato il titolo. In questo scenario, un primo target può essere fissato a 3 euro.

La situazione quindi appare molto stimolante. Ricordiamo che sul mercato sono presenti molti broker per comprare azioni a condizioni spesso vantaggiose. Alcune di queste piattaforme offrono anche tutta una serie di funzionalità aggiuntive che possono fare la differenza.

Tra i più interessanti ci sono:

–eToro: da alcuni mesi offre lo zero commissioni per comprare azioni italiane reali e inoltre c’è sempre la possibilità di copiare i traders più bravi grazie al social trading. Il deposito minimo richiesto pari a soli 50 dollari (tra i più bassi del settore) ed è possibile usare il conto demo scegliendo l’opzione CFD sulle azioni >più informazioni sul sito eToro<

–Fineco Bank: 50 ORDINI GRATUITI, 12 mesi a zero canone e consulenti 100% sempre disponibili anche online. Fineco, in quanto banca italiana, opera come sostituto di imposta se il clienti hanno residenza in Italia > Maggiori info sul sito ufficiale, clicca qui >

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!