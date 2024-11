Pioggia di acquisti sulle azioni MediaForEurope dopo la pubblicazione dei conti trimestrali - BorsaInside

MediaForEurope (MFE – ex Mediaset) ha pubblicato i conti dei primi nove mesi 2024 facendo scendere il sipario sulla stagione delle trimestrali di Borsa Italiana. Come spesso accade, la reazione da parte del mercato è stata immediata. I prezzi delle azioni MEF, infatti, registrano una progressione di oltre il 6 per cento a quota 2,98 euro. Molto significativo il fatto che proprio nella prima ora di negoziazione il titolo abbia superato anche i 3 euro per poi attestarsi su livelli più bassi.

Il segnale che sta arrivando dai mercati è quindi molto chiaro: la trimestrale di MediaForEurope è giudicata positivamente. Questa è una buona indicazione anche per chi preferisce investire in azioni non direttamente ma attraverso strumenti derivati come i CFD. I contratti per differenza non prevedono il possesso del sottostante e consentono di operare sia al rialzo (long trading) che al ribasso (short trading).

Trimestrale MediaForEurope MEF in dettaglio: ecco come è andata

Molti dei parametri trimestrali di MFE hanno evidenziato un sensibile miglioramento nel raffronto anno su anno. Vediamo nel dettaglio.

I ricavi netti dell’ex Mediaset al termine dei primi nove mesi dell’esercizio 2024 si sono attestati a quota 2 miliardi di euro con una progressione del 7,7 per cento rispetto agli 1,86 miliardi di euro messi a segno nell’anno precedente. La raccolta pubblicitaria, parametro molto importante considerando il comparto in cui opera la quotata, è stata pari a 1,94 miliardi di euro con una progressione del 6,5 per cento rispetto agli 1,82 miliardi dell’anno precedente. Grazie proprio al volano rappresentato dalla pubblicità, il risultato operativo è salito di ben il 28,7 per cento passando da 98,3 milioni a 126,6 milioni di euro.

Scendendo nel conto economico della quotata, l’utile netto di MediaForEurope MFE alla fine dei primi nove mesi 2024 è risultato pari a 96,2 milioni di euro con un aumento di ben il 35,6 per cento rispetto ai 71 milioni di euro messi a segno nell’anno precedente.

Per finire, in merito al livello di debito, l’indebitamento netto della quotata ha segnato una flessione a 718,6 milioni di euro contro i 902,8 milioni di inizio anno mentre le attività operative di MFE-MediaForEurope hanno creato un flusso di cassa di 318,8 milioni di euro.

Da MFE anche le previsioni sull’ultimo trimestre 2024

I conti dei primi nove mesi 2024 di MFE sono stati certamente positivi ma il mercato tende sempre a guardare al futuro e non al passato. Per questo motivo più che i risultati dei primi tre trimestri è interessante guardare alle previsioni sul trimestre in corso e quindi alle stime su tutto l’esercizio 2024. Queste proiezioni sono state puntualmente forniti dal management della quotata. Vediamole allora nel dettaglio.

MediaForEurope punta a realizzare nell’ultimo trimestre dell’anno una raccolta pubblicitaria complessiva sempre positiva che andrà a determinare un dato 2024 totale in rialzo del 5 per cento su base annua. I vertici di MFE hanno messo in evidenza che sulla buona prestazione annuale della raccolta di pubblicità peserà il sostenuto andamento dei ricavi che sarà registrato proprio in Italia.

MFE ha poi ribadito l’obiettivo di mantenere in progressione anno su anno sia il risultato operativo che generazione di cassa (Free Cash Flow). Per finire, il risultato netto a fine anno dovrebbe attestarsi sopra quello registrato nel 2023 che fu pari a 217,5 milioni di euro.

Tirando quindi le somme, non solo i conti trimestrali di MediaForEurope sono stati decisamente positivi ma le stesse previsioni su tutto l’anno non sono da meno.

Le buone notizie per i trader che hanno azioni MFE nel loro portafoglio o che intendono sfruttare la visibilità data dalla trimestrale per speculare con i CFD sono quindi doppie.

Come posizionarsi sulle azioni MediaForEurope

Nell’ultimo mese le azioni MediaForEurope hanno perso il 4 per cento e questo potrebbe essere accaduto a causa dell’assenza di fattori di visibilità. Da inizio anno, però, è presente una progressione del 24 per cento mentre anno su anno il rialzo è di oltre il 48 per cento. Siamo quindi dinanzi al classico titolo cresciuto tanto nel lungo periodo e in chiaro ritracciamento fisiologico nel breve termine. La pubblicazione di una trimestrale imbottita di segni verdi e soprattutto le buone previsioni su tutto il 2024 potrebbero far tornare gli acquisti sul titolo MFE, cosa che, in effetti, sta già avvenendo oggi.

In questo contesto diventa fondamentale fare attenzione al quadro tecnico del titolo. Diciamo subito che il target 2,85-2,90 euro, dimostratosi molto ostico nelle ultime settimane, è stato abbondantemente superato. I prezzi hanno sfondato quota 3 euro e adesso nel mirino c’è la media mobile a 50 giorni e quindi quota 3,15 euro. In caso di prosecuzione del trend al rialzo, non è da escludere che le azioni MEF possano salire anche ai ai massimi degli ultimi 4 mesi in area 3,25 euro. E se i valori dovessero salire ancora? Il primo step sarebbero i 3,426 euro raggiunti a luglio e poi ci sarebbero i massimi annui che l’ex Biscione raggiunse a 3,5 euro.

