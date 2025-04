Azioni Pininfarina - BorsaInside.com

C’è grande euforia nella seduta di oggi sulle azioni Pininfarina. La società attiva nel settore automobilistico dove svolge attività di design, ingegneria di prodotto, prototipaggio, prova, qualificazione e produzione di autovetture di nicchia si sta infatti avvicinando al giro di boa delle 13,30 con una progressione monstre del 6 per cento a quota 0,82 euro. Proprio grazie a questa forte progressione in avanti, le azioni Pininfarina riescono a mitigare il rosso accumulato nell’ultimo mese ed ora pari al 6 per cento. Per la cronaca, rispetto ad un anno fa invece, i prezzi sono in rialzo del 5,5 per cento.

Pininfarina è una società secondaria di Piazza Affari le cui azioni sono disponibili per il trading sono su pochissime piattaforme super-specializzate. Tuttavia l’andamento odierno del titolo è la dimostrazione di un principio sempre valido sui mercati azionari: se è presente il giusto driver, anche una quotata che di certo non può essere annoverata nell’elenco delle blue chips può intercettare un forte appeal da parte degli investitori.

Una situazione che, a prescindere dal caso specifico di Pininfarina, può essere giustamente cavalcata in ottica operativa dai trader. Non si tratta solo di comprare azioni reali ma anche della possibilità di speculare con strumenti derivati come i CFD che consentono di fare trading al rialzo o al ribasso senza il possesso del sottostante. Sul mercato ci sono oramai tanti broker per fare trading sui CFD azionari. Nella tabella in basso sono riportati quelli che offrono le migliori condizioni.

Cosa sta succedendo alle azioni Pininfarina

Ma torniamo alle azioni Pininfarina per vedere cosa sta accadendo alla quotata e come mai oggi sembra essere in atto una vera e propria corsa a comprare il titolo.

Ovviamente c’è una ragione precisa alla base di tanta visibilità. Proprio questa mattina la quotata ha reso noto di aver siglato un accordo commerciale avente ad oggetto i servizi di sviluppo e produzione con un cliente nel settore della mobilità. Il perfezionamento dell’intesa raggiunta è perfezionato al verificarsi di alcune condizioni che sono classiche in operazioni similari.

Il valore del contratto è pari a circa 70 milioni di euro, con una durata di progetto fino alla fine del 2028.

Pioggia di rating neutral sulle azioni Pininfarina

Le azioni Pininfarina non sono coperte da molti analisti. Si tratta di un titolo secondario rispetto alle più importanti quotate e quindi è normale che sia così. Premesso questo, la view prevalente sulle azioni Pininfarina è neutrale.

Ad esempio proprio nelle scorso settimane era stato formulato un nuovo giudizio da parte degli esperti di Banca Akros. Gli analisti avevano confermato la raccomandazione neutrale con target price abbassato a quota 1,15 euro dal precedente 1,3 euro che risaliva a fine novembre. Il prezzo obiettivo fissato dagli esperti, nonostante il taglio, era comunque più alto rispetto alle quotazioni del titolo. Ciò significa che, pur restando nell’ambito di una valutazione molto prudenziale, per gli analisti le azioni di Pininfarina hanno comunque lo spazio per crescere ancora. Il rialzo in atto oggi sulla quotata sembrerebbe dare ragione a questa prospettiva.

