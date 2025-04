Previsioni Pirelli 2025 - BorsaInside.com

Almeno due interessanti spunti per le azioni Pirelli nella seduta di metà settimana. Da un lato, infatti, c’è l’aggiornamento della valutazione condotto dagli analisti di Bernstein mentre dall’altro c’è la pubblicazione delle previsioni sull’esercizi 2025. Considerando l’andamento del titolo in borsa (+2,4 per cento a 5,2 euro il dato alle 12) verrebbe da pensare che la quotata degli pneumatici stia reagendo bene ai due driver anche se, va tenuto in considerazione che tutto il Ftse Mib oggi risente del ritorno della fiducia scaturito dal rimbalzo registrato ieri da Wall Street.

Ad ogni modo grazie alla progressione odierna, le azioni Pirelli riescono a ridurre leggermente il rosso emerso nell’ultimo mese che è ora pari al 12 per cento. Per la cronaca, sempre rossa è anche la prestazione ad un anno della quotata (-12,7 per cento).

Le previsioni sull’esercizio 2025 di Pirelli

Dopo un 2024 di consolidamento, Pirelli si prepara a un nuovo anno all’insegna di una crescita moderata ma solida, secondo le stime aggiornate al 22 aprile 2025 elaborate dalle principali banche d’affari. Il colosso degli pneumatici prevede infatti un incremento dei ricavi, una marginalità in miglioramento e un deciso calo dell’indebitamento netto.

Più nello specifico, secondo il consensus degli analisti, Pirelli dovrebbe chiudere il 2025 con ricavi pari a 6,88 miliardi di euro con un aumento dell’1,6 per cento rispetto ai 6,77 miliardi registrati nel 2024. Se centrato, il dato sul fatturato sarebbe la conferma della resilienza del gruppo in un contesto non semplice per l’industria automobilistica stretta tra i dazi Usa e le pressioni sui costi delle materie prime.

Anche la redditività attesa è in netto miglioramento: il margine operativo lordo adjusted è infatti stimato a quota 1,56 miliardi di euro, valore che corrisponde ad una marginalità del 22,7 per cento. Scendendo alle altre voci, il risultato operativo adjusted viene indicato dal consensus a quota 1,08 miliardi di euro, mentre il risultato netto dovrebbe attestarsi a 529 milioni di euro, in crescita rispetto ai 501,1 milioni ottenuti nel 2024.

Un elemento chiave della strategia 2025 di Pirelli sarà la riduzione dell’indebitamento netto, previsto a 1,6 miliardi di euro entro fine anno, in calo rispetto agli 1,93 miliardi rilevati a inizio 2025. Il conseguimento di questo risultato dovrebbe consentire al gruppo di costruire una maggiore solidità finanziaria, nonostante il mantenimento di un significativo piano di investimenti pari a 420 milioni di euro.

Il bilanciamento tra disciplina finanziaria e impegno nello sviluppo è la dimostrazione della volontà di Pirelli di continuare a innovare, in particolare nei segmenti ad alto valore aggiunto (High Value), che rappresentano il fulcro della strategia industriale del gruppo.

Ricordiamo che il 2024 di Pirelli è stato all’insegna della tenuta con ricavi a pari 6,77 miliardi e un utile netto sopra i 500 milioni, nonostante le difficoltà legate al rallentamento della domanda in alcune aree geografiche e all’inflazione dei costi di produzione. Lo scorso anno la quotata fu in grado di contenere le pressioni grazie a un’attenta politica commerciale e a un mix di prodotto orientato verso le fasce premium e tecnologicamente avanzate.

Il 2025 di Pirelli, stando alle previsioni, dovrebbe invece essere l’anno della profittabilità, del rafforzamento della struttura finanziaria. Maggiori informazioni sugli obiettivi di fine anno potrebbe essere comunicate al mercato nell’ambito della prossima pubblicazione dei conti trimestrali.

Ad ogni modo le previsioni sull’intero anno possono essere sfruttate già ora per impostare la strategia trading sul titolo usando broker come ad esempio IQ Option che presentano un deposito minimo di partenza di soli 50€.

📈 Prova il broker IQ Option aprendo il conto demo gratuito dal sito ufficiale

Bernstein aumenta target price su Pirelli ma non c’è upside

La seconda novità su Pirelli riguarda il cambio di valutazione da parte degli analisti di Bernstein. Gli esperti hanno alzato il rating sul colosso degli pneumatici a market perform alzando anche il target price a 5,2 euro. In precedenza Bernstein vantava rating under perform e target price a 4,6 euro. Con la promozione c’è stato un deciso miglioramento sia della valutazione (ora neutrale) che del prezzo obiettivo. Tuttavia, guardando alle attuali quotazioni del titolo si può subito notare come il valore target sia stato già raggiunto. Secondo la prospettiva di Bernstein, quindi, le azioni Pirelli non avrebbero alcun margine di upside. Considerando il rally del titolo in atto oggi, l’impressione è che i trader non si stiano fidando dell’indicazione di Bernstein.

Sempre in tema di valutazione, nei giorni scorsi ad esprimersi sulla quotata erano stati gli analisti di Mediobanca che si erano mostrati molto più ottimisti. Piazzetta Cuccia aveva infatti confermato l’outperform pur abbassando il target price a 6 euro (valore che comunque implica un upiside potenziale rispetto ai prezzi attuali).

Per fare trading sulle azioni Pirelli sfruttando la volatilità del titolo si possono usare i broker riportati in basso.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.