Nuovi contratti per Saipem - BorsaInside.com

Nel giorno in cui entrano in vigore i dazi decisi dagli Stati Uniti, Piazza Affari è in caduta libera. Il Ftse Mib è infatti imbottito come non mai di segni negativi con i titoli che più si sono apprezzati nell’ultimo periodo che ora sembrano essere in balia delle prese di profitto da parte dei trader (pensiamo ad esempio a Leonardo che non a caso è la peggiore quotata di tutto il paniere di riferimento). In questo contesto condizionato dal sentiment negativo e improntato al ribasso, spicca la resilienza di alcune quotate. Ad esempio c’è Saipem che, nonostante la situazione piuttosto difficile, non si lascia condizionare dal rosso e mantiene la sua posizione.

Dopo circa un’ora dall’avvio degli scambi, le azioni Saipem segnano un frazionale ribasso dello 0,3 per cento attestandosi a quota 2,11 euro. Come si può anche vedere dal grafico in basso, il titolo engineering non si è mosso particolarmente bene nell’ultimo mese (-4 per cento) ma anche nel raffronto anno su anno (-6 per cento). Il fatto che i prezzi restino grossomodo fermi in una seduta fortemente condizionata dalle vendite potrebbe essere la conseguenza proprio di questo storico. Per la serie Saipem, nel medio termine, è stata già penalizzata abbastanza ed è quindi inevitabile che il rosso si concentri di più sui titolo in forte verde.

Questa potrebbe essere una spiegazione lato tecnico. Ma ci potrebbero anche essere delle ragioni rientranti nell’analisi fondamentale. In effetti proprio oggi la quotata engineering ha reso noto di essersi aggiudicata nuove commesse. Chi ha un minimo di pratica sa perfettamente che quando ci sono nuovi ordini l’impatto sul titolo interessato tende ad essere positivo.

Prima di analizzare i dettagli sui nuovi ordini abbiamo il piacere di ricordare che sulle azioni Saipem, per il tramite dei CFD, ora si può speculare con il broker Eightcap. La piattaforma ha recentemente ampliato la sua proposta CFD (oltre 800 gli asset disponibile) anche a tutte le azioni del Ftse Mib, compresa Saipem.

📈 Vai sul sito Eightcap e scopri la nuova proposta sulle azioni del Ftse Mib

I dettagli della nuova commessa di Saipem

Saipem ha annunciato di aver ottenuto nuovi contratti in Medio Oriente e in Guyana, per un valore complessivo di circa 720 milioni di dollari. I progetti riguardano operazioni di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) e consolidano ulteriormente la posizione dell’azienda nel settore delle infrastrutture energetiche offshore.

Il primo contratto è stato assegnato da un importante cliente in Medio Oriente e prevede la riparazione di condotte sottomarine danneggiate. Le attività includeranno la progettazione e la gestione dell’intero processo di ripristino delle pipeline offshore, garantendo la sicurezza e l’efficienza delle operazioni. La durata del progetto è stimata in tre anni.

Il secondo contratto riguarda un incarico di limited notice to proceed da parte di ExxonMobil Guyana, soggetto alle necessarie approvazioni governative e normative. Il progetto prevede la realizzazione di strutture sottomarine, ombelicali, riser e flowline per l’impianto di produzione e il sistema di esportazione del gas del giacimento petrolifero Hammerhead, situato nel blocco Stabroek, al largo della Guyana, a una profondità di circa 1.000 metri. In questo caso la durata complessiva del progetto è stimata in quattro anni.

Con questi nuovi incarichi, Saipem, ancora una volta, ha confermato la propria competitività a livello globale e la sua capacità di realizzare progetti complessi nel settore offshore. Si tratta di qualità che, oltre che essere apprezzate dalla clientela, sono anche molto apprezzate dagli investitori che speculano sul titolo.

Cosa fare con le azioni Saipem?

Il quadro tecnico di Saipem non è dei migliori e gli stessi analisti sono alquanto divisi sulla prospettiva ad adottare sulla quotata. Se da un lato ci sono gli esperti di Berenberg per i quali Saipem è a comprare anche perchè ha buoni margini di rialzo (il target price è stato aggiornato a 3,4 euro), dall’altro lato c’è chi come Morgan Stanley ritiene che sia giusto sovra-pesare il titolo nel portafoglio (rating overweight) ma abbassa il rating a 3,3 euro (e ciò significa un potenziale di upside più contenuto). Infine c’è chi come Equita non va oltre il rating hold (mantenere) con target price a 2,7 euro.

Insomma le prospettive sono diverse e proprio di queste differenti sfumature i trader dovrebbero tenere conto prima di aprire la loro posizione.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito eightcap 100$ - Strumenti di trading potenti Apri conto Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.