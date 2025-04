Crollo azioni Stellantis - BorsaInside.com

Qualche investitore si era già lasciato andare ad un tantino di euforia per il rialzo registrato ieri dalle azioni Stellantis ma già oggi è costretto a tornare con i piedi per terra. Dopo circa un’ora e mezza dell’apertura della borsa di Milano, proprio Stellantis registra infatti la perdita più consistente. Il clima a Piazza Affari è completamente diverso rispetto a quello della seduta di martedì. Il Ftse Mib, infatti, registra una flessione dell’1,2 per cento con tantissimi titoli in rosso e solo i difensivi (settore utility) ad occupare la sezione verde. Tra le quotate in ribasso la peggiore è appunto Stellantis che crolla del 3,7 per cento, seguita da Interpump Group che segna un ribasso del 3 per cento. Il nuovo sell-off che si sta abbattendo sulla quotata del settore automotive conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, la situazione di vera e propria crisi che la società franco-italiana sta attraversando, ma soprattutto determina un riallargamento del rosso mensile e annuo.

Se nella seduta di ieri, grazie proprio al rimbalzo, il passivo dell’ultimo mese si era lievemente stretto, oggi, a causa del nuovo crollo, di riallarga al 28 per cento. Sempre più drammatico poi il dato relativo all’andamento annuale con un secco rosso del 67 per cento.

Crollo azioni Stellantis: ecco le ragioni del sell-off

Ieri le azioni Stellantis sono risalite grazie ad alcune indiscrezioni circa la possibilità che i dazi degli Stati Uniti al settore automotive potessero essere congelati. Oggi il crollo arriva per il motivo diametralmente opposto ossia l’assenza di passi in avanti concreti sulla questione delle tariffe commerciali. E’ molto significativo notare come possa mutare in modo così rapido l’approccio degli investitori a seconda delle voci di mercato. Ciò è la conferma del fatto che in un contesto generale di alta volatilità che caratterizza i mercati azionari nel loro complesso, Stellantis sia forse in assoluto il titolo più in balia dei cambi di umore.

Il punto è che fino a quando non ci saranno passi in avanti reali nelle trattative sui dazi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, diventa difficile immaginare che possa esserci un minimo di certezza sul trend di Stellantis. Proprio per questa ragione bisognerebbe prepararsi ad uno scenario che vede un giorno i prezzi di Stellantis schizzare in avanti magari perchè c’è un rumor che lascia sperare e il giorno dopo vedere lo stesso titolo andare a picco perchè quell’indiscrezione era infondata.

Tutto ciò non può che ripercuotersi sulla definizione della strategia trading da adottare sul titolo automotive. Del resto appena ieri era arrivato il downgrade di target price da parte degli analisti di Equita. La sim milanese aveva si confermato il rating hold sulle azioni Stellantis (quindi mantenere) ma aveva tagliato il prezzo obiettivo a quota 11 euro contro il 13,9 euro assegnato a fine febbraio (e, a loro volta, frutto di un altro taglio). Con questo nuovo prezzo obiettivo, il margine di upside della quotata è ancora più stretto alla luce di quelle che sono le attuali quotazioni.

Un segnale palese di esortazione alla prudenza per i trader.

