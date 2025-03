Comprare azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

In una giornata caratterizzata da vendite diffuse su tutta la borsa di Milano, c’è un solo titolo che si sta muovendo decisamente controcorrente: Telecom Italia. Se fin dal primo minuto di scambi quotate come Stellantis sono state travolte dalle vendite, società come TIM sono invece finite nel mirino dei compratori. Il risultato di questa netta tendenza rialzista in atto sul colosso tlt è in quel +3,8 per cento a quota 0,32 euro che fa svettare il titolo Telecom Italia in vetta al paniere di riferimento di Piazza Affari.

Tra l’altro gli acquisti odierni che caratterizzano l’ex monopolista, comportano un ulteriore miglioramento della già positiva performance a un mese a un anno della quotata. Come si può vedere dal grafico in basso, infatti, rispetto a un mese fa i prezzi di Telecom Italia sono ora più alti del 15 per cento mentre anno su anno il rialzo è del 36 per cento. Diciamo che in un contesto generale di forte incertezza, le azioni Telecom Italia si sono ritrovate ad essere quasi un faro a Piazza Affari. La domanda che gli investitori si pongono, arrivati a questo punto, è se sia presente o meno ancora spazio di apprezzamento oppure se, al contrario, la corsia sia arrivata alla fine.

Ancora prima di scendere nel dettaglio possiamo già anticipare che le prospettive per le azioni Telecom Italia sono molto incoraggianti. Da un lato, infatti, ci sono tutta una serie di elementi catalizzatori che stanno iniziando a pesare da adesso e sono destinati a contare molto anche nel prossimo. Dall’altro lato, poi, abbiamo una netta prevalenza di view bullish tra gli analisti che coprono il titolo.

Comprare azioni Telecom Italia è il consiglio di tre analisti

Nelle ultime settimane tantissimi analisti si sono espressi sulle azioni Telecom Italia. L’orientamento prevalente che è emerso è bullish. Nel dettaglio, Intesa Sanpaolo ha confermato il rating buy con target price alzato a 0,41 euro, Barclays ha ribadito buy con prezzo obiettivo a 0,4 euro e Kepler Cheuvreux ha alzato il target price a 0,4 euro sempre confermando l’indicazione di acquisto.

Siamo quindi dinanzi ad un giudizio molto netto sul titolo dell’ex monopolista: per ben tre analisti le azioni TIM sono da comprare anche perchè, rispetto a quelle che sono le attuali valutazioni, presentano u buon potenziale di rialzo.

E’ risaputo che le valutazioni degli esperti di rado sono tutte coincidenti tra loro. E così anche nel caso di Telecom Italia c’è chi preferisce andare controcorrente. E’ questo il caso degli analisti di Bernstein che, ultimi in ordine temporale, hanno preferito un approccio prudente sulla quotata confermando il rating al livello hold (quindi mantenere) con target price alzato a 0,3 euro. Il punto è che il prezzo obiettivo fissato da Bernstein è già stato superato dalle quotazioni reali del titolo. Diciamo quindi che la posizione di Bernstein è decisamente diversa dalla vulgata prevalente sulle prospettive di TIM.

Attese novità da Poste Italiane?

Il catalizzatore che nell’ultimo mese ha permesso alle azioni Telecom Italia di apprezzarsi è la possibile sinergia con Poste Italiane. Sull’asse tra le due società non sono stati fatti dei passi in avanti, tuttavia dal consiglio di amministrazione di Poste è emersa la volontà di trovare una strada condivisa con Vivendi, azionista di riferimento del gruppo TLC con il 18,37 per cento del capitale (Poste ha invece in mano il 9,8 per cento delle quote di TIM).

Le future sinergie tra Poste e Telecom Italia saranno quindi valutate con molta attenzione anche perchè Parigi si attende molto dalle linee guida che la quotata gialla presenterà per Telecom Italia. E’ opinione degli analisti che le direttrici di Poste siano destinate a condizionare anche le decisioni di Vivendi in merito alla possibile cessione di ulteriori quote, dopo la recente vendita del 5,4 per cento del capitale dell’ex monopolista.

Intanto indiscrezioni di stampa non escludono che ci possa essere un aumento della partecipazione di Poste in TIM fino al 20 per cento nell’ambito di una operazione che, comunque, non avverrebbe in tempi brevi. Riporta il Messaggero che tra le ipotesi in valutazione ci sia la possibilità di usare i 12.800 uffici postali per la vendita dei prodotti TIM. Una eventuale operazione di questo tipo, però, pur essendo vantaggiosa dal punto di vista economico, potrebbe però fare i conti con una serie di ostacoli legali legati al ruolo del Tesoro e di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale di Poste.

In alternativa un’altra possibilità è che Telecom Italia possa sfruttare la rete diretta di Poste Energia per la distribuzione di luce e gas. Per finire, terza ipotesi sul piatto, PosteMobile, attualmente operatore virtuale, potrebbe migrare da Vodafone a TIM.

Insomma di ipotesi sul tavolo ce ne sono più di una e proprio il fatto che non ci sia niente di definito suggerisce la possibilità che l’appeal sulle azioni Telecom Italia, già molto alto, possa crescere ancora. Una prospettive che renderebbe l’investimento su TIM molto interessante anche nella semplice ottica speculativa.

