La notizia del giorno per chi vuole prendere posizione sul mercato azionario italiano è la riduzione della quota di Vivendi nel capitale di Telecom Italia. Il gruppo francese è infatti sceso sotto al 20 per cento di TIM e la sua mossa potrebbe avere delle implicazioni molto importanti sia sull’andamento del titolo Telecom Italia in borsa (di questo parleremo dopo) che sui possibili futuri scenari di governance del colosso delle telecomunicazioni. In pratica gli investitori si ritroverebbero a speculare non solo facendo leva su quello che è realmente avvenuto ma anche su ciò potrebbe accadere proprio come conseguenza della mossa di Vivendi.

La discesa di Vivendi nel capitale di Telecom Italia

Il gruppo francese Vivendi ha annunciato di essere sceso sotto la soglia del 20% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto di TIM. Il 18 marzo, infatti, la partecipazione dei transalpini risultava essere attestata al 19,32 per cento delle azioni ordinarie e dei diritti di voto ossia il 13,87 per cento dell’intero capitale sociale della compagnia di telecomunicazioni.

Come previsto dalla normativa vigente, Vivendi ha provveduto a notificare alla Consob il superamento di tale soglia, avvenuto attraverso operazioni di vendita sul mercato e quindi non nell’ambito di operazioni di M&A.

Successivamente, a seguito di ulteriori vendite avvenute dopo la sessione di borsa del 18 marzo, la partecipazione di Vivendi in Telecom Italia risultava essere ulteriormente ridotta attestandosi al 18,37 per cento delle azioni ordinarie e dei diritti di voto, e al 13,19 per cento dell’intero capitale sociale.

Vivendi ha inoltre ribadito nella nota ufficiale di aver cessato di contabilizzare la propria partecipazione in Telecom Italia con il metodo del patrimonio netto dal 31 dicembre 2022. Il gruppo francese ha più volte espresso l’intenzione di cedere la propria partecipazione del colosso italiano delle tlc ma di essere disposta a farlo solo in condizioni finanziarie favorevoli, confermando la propria strategia di disimpegno progressivo dalla società italiana di telecomunicazioni.

Quali effetti sulle azioni Telecom Italia?

Andiamo a dare uno sguardo alla situazione di Telecom Italia per provare a capire cosa può accadere nella sessione di borsa di oggi e più sul medio termine. I prezzi di TIM si muovono da 0,29 euro. Come si può vedere dal grafico in alto, Telecom Italia nel corso dell’ultimo mese ha segnato una progressione del 10 per cento mentre anno su anno il rialzo è del 40 per cento. Le azioni dell’ex monopolista sono quindi in grande spolvero e proprio la mossa di Vivendi, con annesse le prospettive che essa potrebbe aprire, potrebbe rappresentare un grande catalizzatore per il titolo.

Di tutto questo ne sembrano essere molto consapevoli gli analisti che coprono il titolo. Proprio nei giorni scorsi sulle azioni Telecom Italia è arrivato l’upgrade di target price da parte degli esperti di Intesa Sanpaolo. La banca guidata da Messina ha confermato il rating buy e ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 0,41 euro. Nei giorni precedenti era stata Barclays a ribadire il rating buy con un target price molto simile: 0,4 euro. Ancora prima la conferma del rating in essere a buy era arrivata nell’ambito della valutazione bullish rilasciata da Kepler Cheuvreux. In questo caso il prezzo obiettivo era stato rivisto a 0,39 euro.

Con i target price siamo praticamente nella stessa area (0,41 euro – 0,40 euro e 0,39 euro) mentre in tutti e tre i casi il consiglio è quello di comprare. Praticamente c’è una convergenza totale di vedute tra questi tre esperti con una ratio della valutazione che può essere così riassunta: acquistare azioni TIM perchè, alla luce di quelle che sono le attuali quotazioni del titolo, è presente un buon potenziale di upside (i vari prezzi obiettivo, chi più e chi meno, sono più alti di circa 10 cent rispetto alle valutazioni correnti delle azioni Telecom Italia).

E cosa è questo se non un suggerimento per gli investitori interessati a fare trading online sulle azioni TIM anche attraverso strumenti di tipo derivato che non prevedono il possesso reale del sottostante ma danno la possibilità di operare in entrambe le direzioni?

