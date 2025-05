Previsioni trimestrale Telecom Italia - BorsaInside.com

Grande attesa tra gli investitori per l’uscita dei conti del primo trimestre 2025 di Telecom Italia. Il consiglio di amministrazione chiamato ad approvare i risultati è stato convocato per il 7 maggio prossimo. In attesa dell’importante evento, il titolo sembra muoversi su di giri. Dopo circa mezzora dall’apertura delle contrattazioni, è proprio l’ex monopolista a guidare il paniere di riferimento di Piazza Affari con una progressione dell’1,93 per cento a 0,36 euro contro un Ftse Mib che invece limita il verde allo 0,2 per cento. Grazie alla progressione in avanti, Telecom Italia rafforza ulteriormente il suo rialzo mensile che è ora pari al 20 per cento. Ancora più tonico il verde accumulato nell’ultimo mese che arriva quasi al 60 per cento.

E’ evidente che sul titolo sia in atto una certa speculazione in vista proprio della pubblicazione dei conti trimestrali. Contrariamente a quello che in tanti pensano, infatti, sulle azioni delle quotate alle prese con la diffusione dei risultati trimestrali si può fare trading non solo ad evento avvenuto (quindi a seguito della diffusione dei conti) ma anche prima. In questo secondo caso la speculazione è sulle previsioni. Ecco perchè è importante conoscere quali sono le stime aggiornate sui conti trimestrali di TIM.

Prima di procedere in tal senso, ricordiamo che per fare trading sulle azioni Telecom Italia senza possesso di titoli reali si possono usare strumenti derivati come i CFD. Un broker molto apprezzato dai trader italiani è IQ Option per via di due grandi punti di forza rispetto alla concorrenza: il deposito minimo molto accessibile a tutti (solo 50 euro) e la possibilità di investire a partire da 1 solo euro.

📈 Visita il sito ufficiale di IQ Option per saperne di più

Le previsioni sulla trimestrale Telecom Italia

Proprio ieri Telecom Italia TIM ha reso note le stime degli analisti relative ai risultati del primo trimestre 2025. Si tratta di previsioni aggiornate al 5 maggio e quindi molto attuali.

Secondo il consensus, il gruppo guidato da Luigi Gubitosi dovrebbe archiviare il periodo gennaio–marzo con:ricavi pari a 3,26 miliardi di euro, in crescita del 2,2 per cento rispetto ai 3,19 miliardi del primo trimestre 2024 su base comparabile, un ebitda organico stimato a 980 milioni di euro, in aumento del 5,7 per cento sui 927 milioni registrati un anno fa e, per finire, un capex organico di 467 milioni di euro, in lieve calo dai 485 milioni dei primi tre mesi del 2024.

La strategia di contenimento degli investimenti, focalizzata su efficienza operativa e modernizzazione delle reti, sembrerebbe dare i primi frutti, con il rapporto Capex/revenue in riduzione rispetto al 15,2 per cento di un anno fa.

Per finire, per quello che riguarda il debito, a fine marzo 2025, l’indebitamento finanziario netto adjusted dovrebbe essere pari a 7,5 miliardi di euro, in linea con gli obiettivi di riduzione del debito fissati dalla direzione finanziaria.

Il board, come detto convocato per il 7 maggio, esaminerà in dettaglio le varie voci trimestrali ma soprattutto potrebbe anche definire le linee guida per il semestre in corso, in vista anche dei prossimi passi societari e delle alleanze strategiche nel settore delle infrastrutture digitali.

Cosa fare con le azioni Telecom Italia in vista della trimestrale?

Alla domanda stanno rispondendo gli stessi investitori attivi sulle azioni Telecom Italia proprio mentre è in corso la redazione del post. Più in generale tra gli analisti sembra esserci una view decisamente bullish sul titolo. Ad aprile, infatti, sia Exane che Banca Akros avevano espresso la loro raccomandazione di acquisto sul titolo. Addirittura nel caso degli analisti francesi, il “buy” era stato frutto di una promozione da rating precedente. E sempre Exane aveva anche alzato il target price a 0,35 euro, un obiettivo che poi è stato raggiunto da TIM tanto che oggi il pur positivo giudizio di Exane non implica alcun potenziale di rialzo.

Upside che invece è presente nella raccomandazione espressa dagli analisti di Banca Akros (0,4 euro il prezzo obiettivo stimato).

Per sfruttare le indicazioni degli esperti e posizionarsi sul titolo non è per forza necessario comprare azioni reali. Come abbiamo detto prima i CFD rappresentano una valida alternativa e in più danno la possibilità di operare sia al rialzo che al ribasso.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito eightcap 100$ - Strumenti di trading potenti Apri conto Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.