Maxi piano di investimento nel cloud per Telecom Italia - BorsaInside

L’annuncio del maxi investimento di Telecom Italia nel cloud non sembra aver avuto alcun effetto sull’andamento del titolo delle tlc. I prezzi delle azioni TIM, infatti, continuano anche oggi ad essere attestati in area 0,23 euro, lo stesso livello della chiusura di ieri e addirittura lo stesso della sessione di mercoledì scorso. Calma piatta quindi sul titolo con gli investitori che o hanno prestato poca attenzione alle novità in merito al piano di investimento nel cloud oppure non le hanno giudicate degne di importanza. Contrariamente a quello che si poteva ipotizzare, quindi, le novità non sono state un assist sul titolo ma ciò non significa che non possano esserle in futuro quando magari gli investitori avranno più elementi in merito alla crescita di TIM Enterprise nel Cloud al cui servizio è appunto posto il citato investimento.

Tra l’altro non essendoci stato alcun rimbalzo, le azioni Telecom Italia continuano a portarsi appresso il loro pesante fardello rosso. Come si può anche vedere dal grafico in basso, infatti, il titolo ha perso l’8,5 per cento nell’ultimo mese mentre da inizio anno il ribasso è del 23 per cento e anno su anno del 12 per cento. Questi numeri ci consentono di dire che Telecom Italia attualmente sia la classica quotata a sconto. Comprare a queste valutazioni, in teoria, sarebbe anche conveniente, tuttavia è sempre necessario capire se lo è anche praticamente. Visto che stiamo parlando di posizionamento sul titolo, ricordiamo che con strumenti derivati come i CFD è sempre possibile speculare sia al rialzo (long trading) che al ribasso (short trading) e senza possesso del sottostante.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni Telecom Italia

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100 AUD 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live Fineco ZERO N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

I dettagli sull’investimento nel cloud di Telecom Italia

Ieri pomeriggio Telecom Italia ha annunciato un investimento per un ammontare di circa 130 milioni di euro finalizzato alla crescita di TIM Enterprise nel Cloud e alla costruzione di un nuovo Data Center di ultima generazione. La società ha precisato che il piano di investimento rientra nel profilo di Capex incluso nel Piano Industriale 2024-2026 che è stato già comunicato al mercato. Operativamente con questa nuova operazione la capacità complessiva del gruppo delle tlc arriverà a 125 MegaWatt con un aumento di 25 MW rispetto a quella attuale.

Obiettivo di fondo del piano è rispondere, in modo sempre più efficiente, alle crescenti esigenze della Pubblica Amministrazione e delle aziende private.

Per quello che riguarda nello specifico il Data Center esso sarà progettato e realizzato con i massimi livelli di affidabilità e sicurezza e, una volta ultimato, sarà connesso alla rete fotonica ad altissima velocità di TIM. Quest’ultima già collega gli altri Data Center del Gruppo permettendo la connessione a bassa latenza con le Region Cloud dei principali hyperscaler mondiali che sono presenti in Italia. Il Data Center, inoltre, ospiterà anche hardware Graphic Processing Unit per le applicazioni di Intelligenza Artificiale e apparati per la crittografia quantistica. Insomma si tratterà di uno strumento fondamentale per il futuro di Telecom Italia.

Cosa fare con le azioni Telecom Italia

Nonostante tutte le buone premesse che abbiamo messo in evidenza nel precedente paragrafo, fino ad ora non c’è stata alcuna reazione sul titolo dell’ex monopolista che resta piatto. E allora non ci resta a fare altro che andare a dare un occhio alla situazione grafica del titolo sperando di cogliere un qualche segnale di tipo tecnico.

Il fatto che il titolo non stia riuscendo a portasi sopra quota 0,23 euro continua a mantenere aperta alla possibilità di un ritracciamento fino a 0,225 euro. Il punto è che se davvero dovesse realizzarsi questo scenario, Telecom Italia potrebbe scendere addirittura fino ai minimi degli ultimi 4 mesi collocati a quota 0,214 euro. Andando ancora più a ritroso ci sarebbero poi gli 0,2 euro che rappresentano i minimi dell’anno in corso. Questo è lo scenario al ribasso delle azioni Telecom Italia.

C’è poi l’ipotesi rialzista che vede sempre quota 0,23 euro come punto di partenza. In tal caso un primo livello che i prezzi TIM metterebbero nel mirino sarebbe 0,235 euro. Solo il superamento di questa area intermedia potrebbe quindi portare le azioni dell’ex monopolista fino a 0,24 euro, livello dove passa la media mobile a 50 giorni. Volendo essere proprio ottimisti, dopo l’aggancio di quota 0,24 euro si aprirebbe la strada che conduce fino a 0,25 euro. Questi ultimi target, tenendo conto di quella che è la situazione di Telecom Italia, sembrano essere fuori portata.

Ad ogni modo dalla prima ipotesi conseguirebbe una strategia trading di tipo short con i trader che punterebbero a trarre profitto dall’ulteriore ribasso delle valutazioni di TIM mentre dalla seconda verrebbe fuori una strategia long finalizzata a trarre profitto dal rialzo. Entrambe queste strategie possono essere attuate ricorrendo a strumenti di tipo derivato come i CFD che consentono di fare trading a leva.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni Telecom Italia

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100 AUD 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live Fineco ZERO N.1 in Italia Scopri di più eToro 100$ ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.