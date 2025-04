Rating e target price su Tenaris - BorsaInside.com

Nella giornata che segna il rimbalzo di Piazza Affari, anche le azioni Tenaris avanzano dell’1,8 per cento attestandosi a quota 14,8 euro. Il titolo del settore petrolifero non è tra i migliori del Ftse Mib, tuttavia il suo verde è comunque rilevante perchè consente alla quotata di ridurre il forte passivo accumulato nell’ultimo mese che è ora attestato al 18,8 per cento. Per la cronaca anche anno su anno Tenaris è tinta di rosso evidenziando un ribasso del 16 per cento. Siamo dinanzi alla classica quotata che performa male sia nel breve che nel lungo termine. Le valutazioni attuali sono molto lontane da quegli oltre 19 euro che vennero raggiunti ad inizio febbraio in piena euforia dei mercati. Rispetto ad allora il titolo è sottovalutato. Potenzialmente ci sarebbe quindi molto margine di recupero ma, come sempre, si tratta di verificare se ci sono i giusti driver in grado di ridare visibilità.

Exane vede il prezzo delle azioni Tenaris a 18,5 euro

Nella sua valutazione sulle prospettive di Tenaris, Exane è stata decisamente generosa. Tanto per iniziare il rating è stato fissato a outperform che significa farà meglio del settore di riferimento ossia di quello oil. Il target price assegnato, poi, è ancora più stimolante agli occhio dei trader operativi. Quei 18,5 euro di prezzo obiettivo, infatti, se rapportati alle attuali quotazioni, implicano un buon potenziale di upside. Il senso della valutazione espressa da Exane è così riassumibile: le azioni Tenaris sono scese tanto nell’ultimo periodo e quindi, in presenza di un contesto favorevole, hanno spazio per ripartire tanto da poter fare anche meglio delle altre quotate del settore.

Per quello che riguarda le motivazioni alla base di una valutazione tutto sommato bullish, Exane ritiene che Tenaris possa essere ben posizionata per riuscire ad affrontare al meglio condizioni di mercato che sono sempre più instabili e che con tutta probabilità dureranno per tutto l’anno. Il rating, quindi, riflette la possibilità che la quotata di Dalmine sia ben posizionata per fronteggiare la potenziale volatilità. Una valutazione di questo tipo suggerisce un certo ottimismo sulla resilienza operativa di Tenaris.

Da tali indicazioni scaturisce che gli investitori dovrebbero monitorare attentamente la performance di Tenaris nel corso dell’anno, valutandone l’adattabilità in un contesto di mercato fluttuante.

Ma Mediobanca è molto più fredda sulle prospettive del titolo

Il giudizio espresso da Exane su Tenaris è molto lontano da quello che era stato formulato appena pochi giorni prima da Mediobanca. Gli analisti di Piazzetta Cuccia, infatti, si erano mossi in una direzione decisamente divergente tagliando ossia il rating a neutral e riducendo il target price a quota 18 euro. Una view prudenziale quella espressa dalla banca d’affari italiana che solo due mesi prima vantava rating outperform e un target price addirittura a 23 euro. Un giudizio, quest’ultimo, a dir poco eccessivo che infatti è poi diventato inattuale a seguito del crollo delle borse di inizio aprile spingendo Mediobanca ad una robusta revisione al ribasso.

Volendo tirare le somme, sembra esserci una forte divergenza tra le due valutazioni. Una discrepanza di cui i trader interessati ad entrare sul titolo Tenaris dovrebbero tenere conto.

