Apertura Borsa Italiana 25 aprile 2025 - BorsaInside.com

Domani 25 aprile 2025 è la festa della Liberazione in Italia. Come da tradizione, tantissime aziende private osserveranno la festività e lo stesso dicasi per gli uffici pubblici. Insomma domani è il classico giorno festivo ma ciò significa ben poco per la borsa di Milano. Come noto, infatti, il calendario di Piazza Affari non segue quello civile e in più di una occasione Borsa Italiana resta chiusa nonostante quel preciso giorno non sia un festivo mentre, in altre circostanze, si verifica la situazione diametralmente opposta con il mercato azionario aperto pur essendo in presenza di un giorno festivo. Dimostrazione di questa non correlazione si è avuta lo scorso Venerdì Santo . Venerdì 18 aprile, infatti, non era un giorno festivo eppure Borsa Italiana è rimasta chiusa.

E domani 25 aprile cosa accadrà? La borsa seguirà quanto previsto dal calendario civile e quindi osserverà un giorno di stop oppure resterà aperta non rispettando la festività della Liberazione? Sul punto il calendario di Borsa Italiana è stato sempre chiarissimo. Vediamo nel dettaglio.

Da sempre il 25 aprile Borsa Italiana è aperta

Venerdì 25 aprile la borsa di Milano sarà normalmente aperta. Contrattazioni regolari quindi con il solito orario dalle 9 alle 17,30. L’apertura della borsa di Milano in occasione della festa della Liberazione non è una sorpresa. Da sempre, infatti, Piazza Affari non festeggia la Liberazione.

Certo l’impatto del giorno festivo tende a farsi sentire anche perchè molte aziende lavorano a ranghi ridotti. Meglio quindi non attendersi grandi spunti dal mercato azionario italiano nella seduta di domani. In quest’ottica la stagione delle trimestrali, oggi a pieno ritmo con la pubblicazione dei conti di Eni, Saipem e STM, domani osserverà una pausa di stop per poi riprendere la settimana successiva.

Attenzione perchè non vogliamo minimamente affermare che la seduta di borsa del 25 aprile, a causa del clima festivo, sia priva di interesse. La festa della Liberazione è una ricorrenza tutta italiana con le altre borse, a partire da quella di Wall Street, che sono normalmente aperte. Proprio gli spunti provenienti dall’estero, e in particolare dagli Usa, potrebbero quindi condizionare il mercato azionario italiano.

Ecco allora spiegato un meccanismo che, solo agli occhi di chi è poco pratico degli investimenti in borsa, può apparire privo di senso: se c’è il giusto contesto di riferimento, proprio in occasione del 25 aprile, si possono effettuare operazioni di trading molto interessanti. Operare non è infatti un problema essendo la borsa di Milano normalmente aperta. Logicamente, accanto agli acquisti diretti di azioni, sarà anche possibile fare trading al rialzo o al ribasso mediante strumenti derivati come i CFD. I broker riportati nella tabella in basso coprono tutti l’azionariato italiano e lo stesso indice Ftse Mib per il tramite dei Contratti per Differenza.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Il 25 aprile sarà possibile fare trading after-hours?

Vista che la borsa è aperta in occasione del 25 aprile, i trader più intraprendenti potrebbero chiedersi se è possibile anche operare con il cosiddetto trading after-hours ossia oltre il normale orario operativo. Ebbene come sempre accada quando la borsa è aperta pur essendo un giorno festivo, ci sono delle limitazioni proprio sulla sessione after-hours che sarà chiusa.

Per tornare a fare trading oltre il normale orario sarà necessario attendere lunedì 28 aprile.

In conclusione con l’apertura del 25 aprile nonostante il giorno di festività, la borsa di Milano è come se recuperasse la chiusura straordinaria dello scorso Venerdì Santo.

Attenzione perchè, come indicato nel calendario di Borsa Italiana, la prossima chiusura per festività è comunque imminente. Il primo maggio, festa dei Lavoratori, Piazza Affari (e il mercato after-hours) saranno chiusi.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.