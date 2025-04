Chiusura Borsa Italiana Pasqua 2025 - BorsaInside.com

Domenica 20 aprile si festeggia la Santa Pasqua. Già oggi siamo però nel pieno della Settimana Santa e come avvenuto anche negli anni passati, cresce l’interesse degli investitori per il calendario operativo di Borsa Italiana durante le festività pasquali.

In particolare, l’attenzione si sta concentrando su due date: domani venerdì 18 aprile (Venerdì Santo) e lunedì 21 aprile (Pasquetta). Durante queste due giornate, la borsa di Milano sarà aperta o chiusa? Se si guarda al calendario civile, verrebbe da pensare che il solo giorno di chiusura per festività di Piazza Affari nell’ambito delle festività pasquali sia lunedì 21 mentre tutto dovrebbe svolgersi regolarmente in occasione del Venerdì Santo. Uffici pubblici e aziende private si atterranno proprio a questa organizzazione.

Chi è solito investire in borsa, però, sa perfettamente che non sempre il calendario di Borsa Italiana rispecchia quello “civile”. In altre parole ci sono alcune ricorrenze in cui il mercato azionario italiano è aperto nonostante sia un giorno festivo e altre in cui la borsa è chiusa pur non essendo un giorno di festa.

Ebbene in occasione delle festività pasquali siamo proprio dinanzi ad una di queste particolarità. Si ripropone, in altre parole, la stessa situazione delle festività legate al Natale.

Prima di vedere nel dettaglio, precisiamo che il fatto che la borsa sia chiusa non significa che non sia possibile investire su altri mercati. Si può infatti tranquillamente operare sempre online sui mercati attivi ricorrendo a prodotti come i CFD.

Ad esempio il broker IQ Option consente sempre di fare CFD trading con investimenti minimi a partire da 1€.

📈 Registrati gratis su IQ Option dal sito ufficiale per avere la demo

Chiusura completa per borsa Italiana in occasione del del Venerdì Santo

Come già avvenuto negli anni precedenti, anche nel 2025 la Borsa Italiana resterà chiusa venerdì 18 aprile, in occasione del Venerdì Santo. Lo stesso avverrà per i principali mercati finanziari internazionali, tra cui la Borsa di Wall Street.

Precisiamo che a Piazza Affari già oggi giovedì 17 aprile, le contrattazioni sono rimaneggiate rispetto a quella che è la loro regolarità. La borsa di Milano è infatti aperta con il solito orario 9-17,30, tuttavia il segmento after-hours è sospeso e ciò significa che non sarà possibile fare trading online oltre l’orario normale di contrattazioni.

Anche a Pasquetta Borsa Italiana resta chiusa per festività

Se l’organizzazione di Piazza Affari del 18 aprile rappresenta una “particolarità” rispetto al calendario regolare, nessuna sorpresa da quella di lunedì 21 aprile, il giorno di Pasquetta. E’ un festivo per tutti e lo è anche per la borsa di Milano. Piazza Affari sarà nuovamente chiusa, in linea con quanto accaduto negli anni passati. Nessuna negoziazione sarà attiva, né nei mercati principali né in quelli after-hours.

Borsa Italiana riaprirà martedì 22 aprile 2025

Tirando quindi le somme le festività pasquali della borsa di Milano avranno inizio il 17 aprile e termineranno il 21. Considerando anche il sabato e la domenica, ci saranno ben quattro giorni di stop per il mercato azionario italiano regolare (cinque per la sessione after-hours). Le attività riprenderanno martedì 22 aprile, con la riapertura dei mercati nei consueti orari e la ripresa anche del segmento after-hours.

Per la cronaca la prossima date in cui la borsa di Milano sarà chiusa è il primo maggio quando, in occasione della festa del Lavoro, il mercato italiano resterà chiuso per festività. Normale apertura, invece, venerdì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione (nella circostanza sarà inattivo solo il mercato after-hours).

Dove fare trading quando la borsa di Milano è chiusa per festività

Grazie al calendario aggiornato sulle chiusure per festività di Piazza Affari, i trader possono pianificare la loro attività e monitorare eventuali impatti sulla liquidità nei giorni di stop o comunque di riduzione dell’operatività (after-hours).

Detto questo, la domanda però viene naturale: dove si può fare trading quando Borsa Italiana è chiusa? Nel caso delle festività pasquali il ventaglio di possibili scelte alternative è molto ridotto. Sia il 18 aprile che il giorno di Pasquetta, infatti, non sarà solo Piazza Affari ad essere chiusa per festività ma tutte le più importanti borse mondiali a partire da Wall Street.

L’azionario non può quindi essere un mercato alternativo per fare trading. Tuttavia le soluzioni non mancano visto che il mercato del Forex resta comunque sempre aperto (è il più liquido al mondo) e poi ci sono anche le materie prime e, per i trader più avvezzi al rischio, le criptovalute. Su tutti questi mercati così diversi tra loro si può speculare attraverso strumenti derivati come i CFD che consentono di fare trading sia al rialzo che al ribasso senza possesso reale del sottostante.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.