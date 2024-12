Scatta il periodo di chiusura per festività di Borsa Italiana - BorsaInside

Mercoledì 25 dicembre si festeggia in tutto il mondo Natale. Anche i mercati azionari di molti paese resteranno chiusi per festività. Inutile dire che la stessa Borsa Italiana il giorno di Natale non sarà aperta. Il problema, se così vogliamo definirlo sorge per il giorno della vigilia, il 24 dicembre e per Santo Stefano (26 dicembre). Cosa accadrà in queste due giornate? La borsa di Milano sarà aperta o chiusa domani 24 dicembre? E per Santo Stefano? Affrontare questi argomenti significa occuparsi del calendario di festività natalizie di Borsa Italiana.

Cosa prevede il calendario di Borsa Italiana per il 24 e il 26 dicembre 2024

Molto spesso si ritiene che per sapere se la borsa di Milano sarà chiusa o aperta sia sufficiente guardare il calendario civile. Non è sbagliato perchè di solito le aperture e le chiusure di Piazza Affari seguono il normale calendario. Solitamente non significa sempre e di ciò c’è una dimostrazione proprio nel periodo di Natale. Nessun problema per il 26 dicembre il giorno di Santo Stefano che vedrà la borsa di Milano chiusa essendo in Italia un giorno festivo. Ma per il 24 dicembre, la Vigilia di Natale, le cose si complicano perchè alcune aziende sono chiuse mentre altre altre sono aperte. Del resto il 24 non è mai stato segnato in rosso sul calendario e quindi logica vorrebbe che la borsa di Milano sia apera.

E invece no perchè il giorno della Vigilia di Natale si crea quella classica situazione per cui il calendario di Borsa Italiana non segue quello civile. Nonostante non sia un giorno festivo, quindi, la borsa di Milano sarà chiusa per festività.

Calendario alla mano, Piazza Affari tornerà alla contrattazioni venerdì 27 dicembre per poi chiudere nuovamente per il sabato. Quella iniziata oggi, quindi, è una settimana corta per il mercato azionario visto che saranno solo due le sedute regolari (quella di oggi e quella di venerdì 27). Attenzione perchè anche nelle uniche due giornate in cui il mercato azionario italiano sarà normalmente aperto, in realtà tutto si svolgerò a ranghi ridotti. Questo non solo perchè oggettivamente gli spunti in circolazione saranno ben pochi (del resto molte aziende sono chiuse) ma perchè già da oggi e per tutto il periodo delle festività, la sessione di trading after-hours sarà chiusa.

Dove fare trading online quanto la borsa di Milano è chiusa

Con le chiusura di Piazza Affari per festività torna la solita domanda su dove sia possibile fare trading in alternativa. Ci sono alcuni mercati che restano attivi come ad esempio quello del forex oppure quello delle criptovalute ma anche sull’azionario ci sono indici di borsa riferiti a paese che non festeggiano il Natale. Certo si tratta di pochissimi mercati e di scarso appeal ma comunque ci sono.

Ad ogni modo, il fatto di dover variare rispetto ai mercati consueti non è un un problema. Scegliendo strumenti derivati come i CFD, infatti, si può tranquillamente speculare su asset differenti (dalle crypto, al forex passando per le materie prime) operando da una sola piattaforma. In basso proponiamo una selezione di broker CFD che permettono di fare trading su tante asset class operando sempre dalla stessa piattaforma.

