Borsa Italiana è aperta o chiusa Lunedì 10 Aprile 2023 a Pasquetta?

Domenica prossima 9 aprile è Pasqua. Si tratta di una ricorrenza religiosa molto importante in Italia e infatti numerosi uffici e numerose aziende per tutto il periodo delle festività pasquali restano chiuse. La regola vuole che, come minimo, ci sono chiusure per festività il successivo lunedì di Pasquetta (10 aprile). In realtà, però, in molti casi, il periodo di ferie inizia prima. Venerdì Santo è un giorno da sempre considerato semi-festivo e quindi sono numerose le aziende e gli uffici che già domani restano chiusi.

In tutto questo cosa prevede il calendario 2023 di Borsa Italiana? Pasqua cade di domenica e quindi il problema neppure si pone ma a Pasquetta cosa succederà? E il 7 aprile Venerdì Santo? La domanda è fondamentalmente una: la Borsa di Milano è aperta o chiusa nel periodo di Pasqua?

Ora se Borsa Italiana seguisse le regole del calendario civile, la questione non si porrebbe neppure: Piazza Affari sarebbe chiusa il giorno di Pasquetta. In realtà il calendario della borsa di Milano non si sovrappone perfettamente a quello civile.

Chi è solito investire in borsa, sa perfettamente che ci sono alcuni giorni festivi sul calendario civile ma durante i quali la borsa di Milano è aperta normalmente e poi ci sono giorni in cui si verifica esattamente l’opposto: borsa chiusa nonostante non si tratti di giorni festivi.

Ecco il periodo di Pasqua sintetizza un pò tutto questo. Piazza Affari, infatti, sarà chiusa lunedì in occasione della Pasquetta (e fin qui niente di strano) ma sarà anche chiusa domani 7 aprile per il Venerdì Santo.

In pratica il 6 aprile è l’ultimo giorno di contrattazioni di Borsa Italiana prima della pausa pasquale. Il mercato azionario italiano tornerà normalmente alle contrattazioni martedì 11 aprile. Si profila quindi un week end molto lungo per Piazza Affari. Con la borsa chiusa è ovviamente chiuso anche il mercato after-hours.

Per la verità questo mercato è già chiuso il 6 aprile, Venerdì Santo.

Chiusure Borsa Italiana per Pasqua 2023: mercati alternativi per investire

Considerando che la borsa di Milano da domani e fino a martedì escluso sarà chiusa per festività, non sarà possibile fare trading sugli indici come il Ftse Mib e ovviamente non è neppure possibile comprare azioni.

Le festività di Pasqua, però, sono connesse a fattori religiosi e quindi non deve stupire se nei giorni in cui la borsa di Milano è chiusa, altre borse valori sono normalmente aperte. Anche tra le borse europee ce ne saranno alcune che domani saranno aperte in modo regolare.

E poi ci sono comunque tutti gli altri mercati a partire da quello del forex e fino alle criptovalute. Si tratta di settori molto eterogenei tra loro che possono far sorgere il dubbio se sia necessario usare piattaforme differenti per speculare, ad esempio, sul cross EurUsd e poi sul Bitcoin.

