Borsa Italiana è chiusa o aperta l’1 maggio 2023? Mercati alternativi per fare trading online

Lunedì primo maggio 2023 è la Festa dei Lavoratori. Sul calendario il giorno è cerchiato di rosso trattandosi di una festività nazionale. Ragionando per logica non ci dovrebbero essere dubbi su quello che dovrebbe accadere su Borsa Italiana. In realtà, però, chi è solito investire in borsa sa perfettamente che il Calendario di Piazza Affari è solito riservare delle sorprese. Quello che vogliamo dire è che su Borsa Italiana ci sono alcune festività che non vengono considerate tali (e quindi i mercati sono aperti) e poi ci sono alcuni giorni non festivi sul calendario tradizionale in cui la borsa di Milano è in realtà chiusa.

Questa non corrispondenza tra i due calendari ha spesso causato dei problemi. Proprio per evitare che ci possono essere incomprensioni abbiamo pensato a questo articolo specifico per la festività dei Lavoratori.

Nei prossimi paragrafi spiegheremo se Borsa Italiana sarà chiusa o aperta il primo maggio facendo riferimento proprio a quello che prevede il calendario di Piazza Affari. Ad integrazione del post è anche possibile trovare un paragrafo in cui forniremo della alternative su cui è possibile fare trading online nel caso in cui il mercato azionario italiano dovesse osservare la festività del primo maggio.

Borsa Italiana sarà chiusa il primo maggio 2023

A differenza di quello che avveniva fino ad alcun anni fa, da un pò di tempo a questa parte per la festività dell’1 maggio Borsa Italiana è sempre chiusa. Quindi anche il primo maggio 2023 Piazza Affari sarà chiusa. Essendo il mercato chiuso non sarà possibile ovviamente nè comprare e nè vendere le azioni italiane. Attenzione perchè non sarà neppure possibile fare trading sull’indice di riferimento.

Inutile inoltre aggiungere che con la borsa di Milano chiusa, non ci sarà neppure la sessione di trading after-hours.

I mercati torneranno alle regolari contrattazioni martedì 2 maggio 2023 (compresa la sessione after-hours).

A differenza di quanto avviene in altre occasioni, nell’ambito della festività del Primo Maggio non è solo la borsa di Milano ad osservare un turno di riposo. In realtà sono chiuse per festività anche altre borse di tutto il mondo (ma non quella di Wall Street). E questo perchè la festa dei Lavoratori è oramai una ricorrenza (quasi globale).

Tirando le somme possiamo affermare che l’1 maggio non riservi poi tante possibilità per chi vuole investire sull’azionario anche se, lo ribadiamo, è sempre possibile comprare azioni sui listini americani.

Lasciando però perdere l’azionario ci sono anche altre alternative per chi il primo maggio 2023 volesse comunque fare trading online. Ne parleremo nel prossimo paragrafo.

Mercati alternativi su cui fare trading online 1 maggio 2023

Non c’è nulla di strano voler fare trading online anche in occasione della Festa dei Lavoratori. A voler essere precisi la storia insegna che le migliori occasioni per investire, molto spesso, si annidano proprio nei giorni di festa.

E allora dove si può investire il primo maggio 2023?

Tanto per iniziare c’è il mercato del Forex che, come noto, è uno dei più liquidi al mondo. Tra i singoli cross molto interessante è il cambio Euro Dollaro. Negli ultimi tempi, svanito il rischio parità, la moneta unica si è rafforzata tantissimo nel confronti dei Biglietto Verde. Considerando quelle che sono le diverse impostazioni di politica monetaria delle due banche centrali, non è da escludere che questo trend possa proseguire.

E poi ci sono le materie prime con petrolio e oro che sono sempre sotto ai riflettori. In particolare il prezzo del gold è attualmente assestato sotto i 2000 dollari l’oncia. Pur avendo limato il suo slancio, gli analisti ritengono che sia improbabile che il prezzo vada sotto 1.950 dollari almeno nel breve termine.

Altre mercato alternativo che potrebbe offrire spunti interessanti è quello delle criptovalute con il Bitcoin in area 29mila dollari ma pronto a sfruttare un forte hype grazie alla crisi delle banche regionali americane.

Abbiamo solo accennato ad alcune alternative su cui fare trading online il primo maggio (quando la borsa di Milano è chiusa per festività).

