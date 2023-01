Borsa Italiana e trading after-hours aperti o chiusi dell’Epifania (domani 6 gennaio 2023)?

Domani 6 gennaio 2023 in Italia si festeggia l’Epifania, ricorrenza che sancisce la fine delle festività di Natale e nuovo anno. Come sempre succede quando si è dinanzi ad un giorno che è festivo sul calendario civile, gli investitori si chiedono cosa succederà a Piazza Affari. La sessione sarà regolare oppure anche sul mercato azionario italiano è un giorno di festività? In poche parole domani 6 gennaio 2023 festa dell’Epifania, Borsa Italiana sarà aperta o chiusa?

Se il calendario di Piazza Affari dovesse ricalcare quello civile non ci sarebbero dubbio e la borsa sarebbe chiusa. Gli investitori però sanno bene che questo non avviene sempre e che ci sono alcuni giorni tinti di rosso sul calendario tradizionale che per Borsa Italiana non sono festivi e poi, quasi a voler recuperare, ci sono giorni non festivi in cui la borsa di Milano è invece chiusa.

La festività dell’Epifania anche quest’anno rientra nel primo gruppo ossia i giorni festivi in cui la borsa è normalmente aperta.

Come negli anni passati, quindi, domani 6 gennaio Borsa Italiana sarà regolarmente aperta. Essendo gli scambi regolari sarà quindi possibile comprare e vendere azioni ma anche fare trading attraverso i CFD sugli indici. In particolare con il broker eToro è possibile tradare CFD azionari e CFD sugli indici da una stessa piattaforma. Non solo ma eToro mette anche a disposizione la comoda demo gratuita da 100 mila euro virtuali che può essere usata per fare pratica senza rischi.

Visto che stiamo parlando di una piattaforme che consente di esporsi su tantissimi mercati, ci teniamo ad evidenziare che domani tutte le borse più importanti sono aperte. L’Epifania per i mercati non sarà quindi una festa. Tante borse aperte significa possibilità di diversificare i propri portafogli.

Per la cronaca nel 2022 a causa della coincidenza di Natale e Capodanno con due domeniche, Borsa Italiana non ha mai osservato chiusure extra per festività.

Borsa Italiana 6 gennaio 2023: trading after-hours aperto o chiuso?

Solitamente quando la borsa è aperta nonostante il giorno di festività (come avverrà domani con l’Epifania), Borsa Italiana è comunque priva della sessione after-hours. In merito a questo punto, cosa avverrà domani? In realtà la questione neppure si pone poichè è dal venerdì precedente Natale che la sessione di trading after-hours è chiusa per festività. Anche domani non sarà quindi possibile fare trading online dopo la chiusura degli scambi.

Il calendario prevede che la sessione di trading after hours venga ripristinata a partire da lunedì 9 gennaio.

