Rimbalzo Borsa Italiana - BorsaInside.com

Tutto come previsto a Piazza Affari e, in generale, sui mercati europei. Dopo la decisione di Trump di congelare i dazi applicati a tutti i paesi (con esclusione della Cina) per un periodo di 90 giorni, l’azionariato globale sta rimbalzando. Già la chiusura molto forte registrata ieri da Wall Street aveva lasciato intendere ciò che sarebbe potuto accadere oggi a Piazza Affari. Mai previsione più semplice per i trader, quindi, ma soprattutto grandi affari (o piccoli recuperi a seconda di quella che è la propria situazione di partenza) per chi si era posizionato sugli indici di borsa e/o sulle singole azioni nelle ultime sedute (per intendersi quelle caratterizzate dal sell-off).

Ma vediamo ai numeri della giornata. Tanto per iniziare c’è il verde tondo del paniere di riferimento. Il Ftse Mib sta avanzando di oltre 7 punti percentuali con tutti i titoli in verde. Dopo circa 40 minuti dall’avvio degli scambi, quindi, non c’è neppure una sola quotata che si sta muovendo in rosso. Il ragionamento da fare è molto semplice: poichè tutto era crollato a causa dei dazi, tutto sta rimbalzando perchè i dazi saranno applicati solo alla Cina. Senza fare tanti giri di parole, quindi, sono le decisioni di Trump a fare il bello e il cattivo tempo sui mercati.

Cosa fare in questi casi? Inutile dire che in un contesto in cui tutto muta in modo così rapido la prudenza è d’obbligo. L’ottica investimento lascia il tempo che trova essendo la situazione molto fluida (per la cronaca già domani potrebbe essere cambiato tutto). Lo strumento che meglio si potrebbe adattare a picchi di volatilità così ampi sono i CFD. E proprio a proposito di broker che offrono questi strumenti, segnaliamo che di recente è sbarcato in Italia Eightcap, un broker noto per le sue condizioni economiche molto competitive. La volatilità estrema dei mercati può essere l’occasione per provarlo.

📈 Visita il sito ufficiale di Eightcap per avere maggiori informazioni

Le migliori azioni nella seduta del rimbalzo

Premesso che in una seduta di rabbia euforica come quella di oggi, un pò tutte le azioni registrano rialzi più o meno ampi (senza farla tanto lunga si compra qualsiasi cosa pur di ripianare le perdite dei giorni scorsi), è ovvio che ad essere particolarmente nel mirino sono quelle quotate che, nelle ultime sedute, avevano registrato i ribassi più ampi.

Non c’è quindi nulla di strano nel vedere in vetta al Ftse Mib titoli come Unicredit, Stellantis o Interpump. In particolare la banca di Piazza Gae Aulenti sta segnando un rialzo del 10 per cento a 48 euro mentre il colosso automotive avanza del 9,11 per cento a 8,5 euro. Se nel caso di Unicredit è unicamente dovuto a ragioni fisiologiche, Stellantis è forse una delle quotate che potrebbe davvero trarre vantaggio dalla decisione di Trump di congelare i dazi. Nelle scorse settimane, la quotata italo-francese era andata a picco a causa proprio dell’introduzione delle tariffe commerciali. Fin da subito, infatti, il settore automotive era stato indicato come uno dei più penalizzati in assoluto.

Il punto è che STLA non solo si era ritrovata con questa prospettiva terribile ma in più, a differenza di altre case automobilistiche, era già zavorrata da una situazione interna molto complessa (continuo calo delle vendite su tutti i mercati). Il fatto che i dazi Usa siano stati congelati per 90 giorni (tranne che per la Cina) è un sospiro di sollievo per Stellantis e quindi il rimbalzo in atto oggi ci sta tutto.

Attenzione perchè non vogliamo minimamente far passare il messaggio che, tutto ad un tratto, la situazione di Stellantis sia passata dalle stalle alle stelle e questo primo perchè bisognerà poi vedere cosa accadrà nei prossimi tre mesi (Trump si muove solo apparentemente in modo imprevedibile) e secondo perchè se si va a dare un occhio all’andamento delle azioni Stellantis sia sul breve che sul lungo termine, il trend che emerge è davvero poco edificante. Il titolo rispetto ad un mese fa e nonostante il rimbalzo di oggi resta gravato da un passivo del 27 per cento mentre la prestazione anno su anno è rossa per il 67 per cento. Stellantis è a prezzi stracciati.

Visto che abbiamo citato anche Unicredit, le ferite del grande crollo registrato nell’ultima settimana si vedono anche in casa di Piazza Gae Aulenti con un rosso mensile del 10 per cento. Anno su anno, però, Unicredit resta in rialzo del 37 per cento e questo la dice lunga su quanto le banche hanno corso negli ultimi anni. Forse troppo come hanno messo in evidenza alcuni analisti secondo i quali il recente grande crollo dei mercati è stato la diretta conseguenza in primo luogo di valutazioni oramai troppo eccessive.

Se questa interpretazione dovesse corrispondere a verità è meglio prepararsi ad una fase di forte volatilità. Una situazione che può essere sfruttata in chiave speculativa ricorrendo ai CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.