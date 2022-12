Borsa Italiana sarà aperta o chiusa l’8 dicembre 2022? E il Trading After-Hours?

Il prossimo giovedì 8 dicembre in Italia si festeggia l’Immacolata Concezione. Si tratta di una ricorrenza civile e religiosa molto importante in onore della quale tantissime attività private, oltre che gli uffici pubblici, restano chiusi per festività. Sul calendario civile giorno 8 dicembre è segnato in rosso. E in borsa, cosa avverrà a Piazza Affari in occasione della festa dell’Immacolata Concezione.

L’8 dicembre 2022 Borsa Italiana sarà aperta normalmente oppure seguirà il calendario civile e quindi sarà chiusa per festività? Per rispondere a queste domande è necessario partire da un punto molto importante: il calendario di Borsa Italiana non coincide con quello civile. Come già mostrato in tante altre occasioni, ci sono giorno non festivi in cui Piazza Affari è chiusa per festività (pensiamo ad esempio alla vigilia di Natale) e giorni in cui la borsa è invece aperta nonostante si celebrino particolari ricorrenze.

Ciò premesso possiamo subito dire che da sempre l’8 dicembre è uno di quei giorni festivi sul calendario civile ma non per Piazza Affari. Quindi il prossimo mercoledì non ci saranno problemi di alcun tipo e Borsa Italiana sarà normalmente aperta.

Essendo il mercato azionario aperto, sarà quindi possibile sia fare trading sui più importanti indici azionari, a partire dal Ftse Mib, che comprare e vendere azioni.

Trading after-hours 8 dicembre 2022: aperto o chiuso?

Oltre al calendario di Borsa Italiana c’è anche un secondo aspetto di cui tenere conto per impostare al meglio la propria attività di investimento in occasione della festività dell’Immacolata Concezione. Giorno 8 dicembre sarà possibile o no fare fare trading after-hours? Ci poniamo questa domanda per un motivo molto semplice: solitamente nei giorni festivi in cui la borsa di Milano è normalmente aperta, il mercato after-hours è invece chiuso agli scambi.

L’8 dicembre 2022 avverrà proprio questo: mercato tradizionale aperto normalmente (ma non serve essere dei grandi esperti per capire che il volume degli scambi sarà comunque contratto) e sessione di trading after-hours chiusa per festività.

A voler essere più precisi, sarà oggi l’ultimo giorno della settimana per il trading after-hours. Da domani 7 dicembre e fino a venerdì 9 non ci saranno contrattazioni dopo la chiusura ufficiale di Borsa Italiana.

Trading Online 8 dicembre 2022

Quanto abbiamo fin qui riportato vale solo per la borsa di Milano. L’8 dicembre sarà un giorno normale di scambi per tutti gli altri mercati. No parliamo solo delle altre borse europee e di Wall Street ma anche del mercato del forex (valute), delle materie prime e delle criptovalute.

