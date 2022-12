Comprare azioni Telecom Italia su nuova offerta KKR. Ecco quanto durerà il rally

La seduta di Borsa Italiana di oggi non è particolarmente brillante eppure, nonostante un generalizzato clima da calma piatta, non mancano gli spunti interessanti sulle singole quotate. Un titolo che si sta mettendo in evidenza grazie ad un verde molto spiccato è Telecom Italia. La quotata dell’ex monopolista, già al centro di una discreta volatilità nelle settimane precedenti, ha aperto le contrattazioni a 0,2057 euro per poi salire fino a 0,2082 euro. Dopo oltre due ore dall’avvio delle contrattazioni, la progressione di TIM è del 2,3 per cento.

Come si può vedere dal grafico in basso, nonostante la forte tendenza a comprare azioni Telecom Italia che si sta imponendo oggi, l’andamento della quotata su base mensile e su base annua resta negativo. Il valore attuale delle azioni TIM rispetto a quello di un mese fa è più basso del 12 per cento mentre su base annua la flessione è addirittura del 53 per cento.

Questi numeri sono sufficienti per poter fare una prima considerazione: il prezzo delle azioni Telecom Italia è a sconto e quindi stiamo parlando di una quotata che può essere comprata a condizioni molto favorevoli.

Il punto è che non basta questo elemento per determinare una strategia rialzista sul titolo. Si decide di comprare azioni a prezzi bassi solo se si ha una possibilità che ci possa essere un apprezzamento in futuro. E il rialzo, come certamente noto a chi opera sui mercati, è un effetto di due condizioni: la presenza di catalizzatori positivi o comunque di un certo appeal sul titolo.

Il titolo Telecom Italia negli ultimi mesi ha spesso deluso. In pratica alle attese per una rivoluzione societaria (rete unica etc) non è mai seguito nulla di concreto. Proprio questa delusione è stata alla base della forte volatilità che ha caratterizzato il titolo.

Le oscillazioni di prezzo dal canto loro non sono un problema. Come sono soliti ripetere spesso gli analisti di eToro, è nei momenti di maggiore volatilità che si possono cogliere le occasioni migliori per fare trading online anche se è necessari farsi carico di un profilo di rischio maggiore. Proprio per imparare a fare trading durante le fasi di volatilità può essere utile aprire un conto demo eToro e fare pratica. Il broker mette a disposizione di tutti un account dimostrativo da 100 mila euro virtuali.

APRI UN CONTO DEMO ETORO E IMPARA A FARE CFD TRADING

Comprare azioni Telecom Italia: perchè il titolo ora corre

Dietro al nuovo rally di Telecom Italia ci sono le indiscrezioni di stampa in merito alla possibilità che il fondo americano KKR possa lanciare una nuova offerta a TIM che sarebbe limitata solo alla rete e avrebbe lo Stato italiano come partner.

Parliamo di nuova offerta perchè un anno fa lo stesso fondo si fece avanti con una proposta di OPA che però cadde nel vuoto. La nuova proposta ipotizzata dalle fonti avrebbe quindi una valenza molto più ridimensionata.

Ricordiamo che attualmente KKR ha in mano una quota di minoranza in Fibercop, la controllata di Telecom Italia TIM che è specializzata in fibre ottiche. Il fondo americano avrebbe quindi manifestato la sua disponibilità, nell’ambito di una joint venture con un’azienda sostenuta dallo Stato o attraverso un veicolo finanziario di proprietà dello Stato stesso, di acquisire il controllo della rete. Nessuna OPA sarebbe prevista dall’operazione e questo renderebbe, almeno teoricamente, tutto più agevole.

Per adesso non ci sono state reazioni nè da parte di Telecom Italia e nè tantomeno dallo Stato alle indiscrezioni sulla nuova offerta a cui il fondo Usa starebbe pensando.

Ad ogni modo è logico che se KKR ci dovesse davvero riprovare, sulle azioni Telecom Italia potrebbe tornare un certo appeal.

La domanda è quanto questo interesse possa durare. Il prossimo 15 dicembre è in programma un consiglio di amministrazione di Telecom Italia. Non è da escludere che in quella circostanza possano essere dibattute proprio le indiscrezioni sul nuovo tentativo di KKR. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, è plausibile che la nuova corsa delle valutazioni di TIM possa essere già al capolinea. Nel caso opposto di tratta di capire cosa deciderà il management dell’ex monopolista. Attenzione anche da eventuali reazioni pubbliche visto che la nuova offerta del fondo KKR chiama in causa anche lo Stato.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!