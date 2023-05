Dividendo Intesa Sanpaolo 2023: ecco il saldo ridefinito. Quanto rende ai prezzi attuali?

Ci sono notizie importanti per tutti gli investitori che hanno in portafoglio azioni Intesa Sanpaolo. La banca guidata da Messina ha infatti fornito alcuni chiarimenti in merito al preciso ammontare del saldo dividendo Intesa Sanpaolo 2023, relativo all’esercizio 2022.

Un’indicazione era stata già data in precedenza ma adesso Intesa Sanpaolo ha stabilito quale sarà il preciso ammontare. Il chiarimento si è reso necessario tenendo conto dell’effetto generato dall’annullamento di complessive 706.004.171 azioni della banca.

Questo articolo è quindi molto importante per gli azionisti di Intesa Sanpaolo poichè oltre ad evidenziare l’ammontare preciso della cedola che sarà riconosciuta a titolo di saldo, ricalcola anche il rendimento da dividendo.

Andiamo quindi con ordine.

In relazione alla distribuzione agli azionisti del dividendo 2023, l’importo complessivo del saldo dividendi è stato ricalcolato a 0,0901 euro. Tenendo anche conto dell’acconto di 0,0738 euro che era stato corrisposto a novembre 2022, l’importo definitivo del dividendo Intesa Sanpaolo complessivo a valere sull’esercizio 2022 è quindi pari a 0,1639 euro.

Nessuna novità invece per quello che riguarda le date calde. Il saldo dividendo Intesa Sanpaolo 2023, infatti, verrà staccato il prossimo 22 maggio e sarà messo in pagamento dal 24 maggio come precedentemente indicato.

Rendimento dividendo Intesa Sanpaolo 2023

A seguito dell’aggiornamento sull’ammontare del dividendo, è interessante capire quanto rende. Ebbene considerando il prezzo delle azioni Intesa Sanpaolo attuale, come rendimento da dividendo totale (quindi acconto è saldo) andiamo a circa il 7 per cento. Si tratta di un dividend yield niente affatto male in raffronto a quello dei principali concorrenti.

Alto rendimento da dividendo significa forte appeal.

Composizione azionariato Intesa Sanpaolo: novità da Goldman Sachs

E a proposito di Intesa Sanpaolo, dalle comunicazioni sulle partecipazioni rilevati che sono state diffuse da Consob si apprende che lo scorso 25 aprile 2023 The Goldman Sachs Group deteneva il 6,61 per cento del capitale della banca. La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International (5,44% per cento) e altre 11 società controllate.

Più nello specifico, lo 0,53 per cento è relativo a diritti di voto riferibili ad azioni dell’istituto bancario, mentre lo 1,02 per cento riguarda una partecipazione potenziale (azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento). C’è poi uno 1,37 per cento che è riferito ad altre posizioni lunghe con regolamento fisico (contratti di opzione “Put”, “Call” e “Future” con date di scadenza comprese tra il 25 aprile 2023 ed il 20 dicembre 2024) e un 3,69 per cento che è riferito ad altre posizioni lunghe con regolamento in contanti.

Su Borsa Italiana oggi le azioni Intesa Sanpaolo registrano una flessione dello 0,5 per cento a quota 2,35 euro. Nel corso dell’ultimo mese i prezzi sono rimasti invariati mentre su base annua si evidenzia un rialzo del 20 per cento circa.

