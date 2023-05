Dividendo Poste Italiane 2023/2024: ecco quando saranno staccati. Tutte le date!

Hai in portafoglio azioni Poste Italiane oppure stai semplicemente prendendo in considerazione la possibilità di comprare azioni della quotata gialla nelle prossime settimane? Nei giorni scorsi il management di Poste Italiane ha fornito alcune informazioni che sono molto preziose ai fini della programmazione di una strategia trading sul titolo.

Stiamo parlando del calendario degli eventi societari per il 2023. Si tratta di un documento dove sono specificate le date precise dei più importanti appuntamenti futuri di una società. Parliamo di eventi molto importanti come ad esempio l’approvazione di una trimestrale oppure le delibere sull’ammontare del dividendo.

Chi è solito investire in borsa, sa perfettamente che appuntamenti come ad esempio il via libera al bilancio di esercizio possono essere sfruttati due volte in ottica trading. Tanto per iniziare si possono cavalcare per speculare sulle previsioni (quindi prima dell’ufficializzazione dei conti). E in secondo luogo si possono ovviamente usare per investire a pubblicazione avvenuto. Sono varie le dinamiche che entrano in gioco. In linea di tendenza a conti migliori delle stime della vigilia, corrisponde solitamente un apprezzamento del titolo mentre a conti peggiori, la risposta del mercato è quasi sempre negativa.

Ma torniamo al calendario eventi societari di Poste Italiane. Come abbiamo già accennato in precedenza, tra gli appuntamento più importanti c’è quello con lo stacco del dividendo. Ebbene proprio in merito alla politica dei dividendi, i vertici di Poste Italiane hanno anticipato che il saldo sul dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) verrà staccato lunedì 19 giugno 2023 e sarà in pagamento il 21 giugno. Non solo ma la società gialla ha anche reso noto che l’acconto del dividendo Poste Italiane 2024 (relativo all’esercizio 2023) verrà staccato giorno 20 novembre 2023 e sarà messo in pagamento il successivo 22 novembre 2023.

Lo stacco del dividendo per qualsiasi quotata è ovviamente uno degli eventi societari annuali più importanti. Non è però il solo. Ci sono altri appuntamenti, come ad esempio la citata approvazione dei conti trimestrali, che si possono usare per fare trading online sulle azioni Poste Italiane.

A proposito di investimenti, permettete un appunto prima di analizzare il calendario eventi societari di Poste Italiane.

Calendario eventi societari 2023/2024 di Poste Italiane: ecco il dettaglio

Tra i vari eventi societari di Poste Italiane, il più importante previsto a breve sarà l’approvazione della relazione semestrale (conti primo semestre 2023) prevista il prossimo 24 luglio.

Essendo l’anno già in corso, alcuni appuntamenti già ci sono stati (pensiamo ad esempio al via libera ai conti del primo trimestre). Tuttavia un ripasso può essere molto utile:

30 marzo 2023: presentazione della guidance 2023 del piano strategico denominato 2024 Sustain & Innovate

3 maggio 2023: consiglio di amministrazione per l’approvazione del resoconto finanziario del primo trimestre 2023 (trimestrale Poste Italiane)

8 maggio 2023: in un’unica convocazione si terrà l’assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2022

24 luglio 2023: consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria del primo semestre 2023 (semestrale Poste Italiane)

6 novembre 2023: consiglio di amministrazione per l’approvazione del resoconto finanziario del terzo trimestre 2023 (conti primi nove mesi 2023)

Attenzione perchè le date indicate si riferiscono all’approvazione. La pubblicazione avverrà sempre il girono successivo, prima dell’apertura di Borsa Italiana.

Puoi sfruttare il calendario degli eventi societari per investire sulle azioni Poste Italiane.

Per la cronaca, il titolo Poste Italiane su Borsa Italiana oggi segna una progressione dello 0,2 per cento in linea con quello che è l’andamento generale del Ftse Mib. Nel corso dell’ultimo mese le azioni Poste sono rimaste invariate e l’aspetto interessante è che anche su base annua la flessione ad oggi è di un frazionale 0,5 per cento.

