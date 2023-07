Dividendo straordinario da Casta Diva: prezzi azioni si impennano

In una seduta che non sembra offrire grandi spunti operativi, a brillare più di tutti è un titolo che non fa parte dei principali indico. Stiamo parlando di Casta Diva Group le cui azioni a metà mattinata evidenziano un rialzo di oltre 8 punti percentuali attestandosi a quota 1,31 euro. Grazie alla progressione che è in atto nell’ultima di Ottava, Casta Diva consolida la sua performance positiva sia su base mensile che su base annua. Rispetto ad un mese fa, i prezzi delle azioni oggi sono più alti del 4 per cento mentre anno su anno si evidenzia un balzo del 91 per cento. Insomma una quotata che si è apprezzata tantissimo e che continua ad apprezzarsi. Prima di analizzare le ragioni per cui oggi sembra essere in atto una vera e propria corsa a comprare azioni Casta Diva, tracciamo un breve profilo della quotata. Chi è Casta Diva?

Azioni Casta Diva: il profilo della società

Per chi è solito investire su Borsa Italiana limitandosi però ai soli titoli del Ftse Mib, il nome Casta Diva può dire poco. Figuriamoci a chi non è pratico del mondo azionario.

Casta Diva Group è una società multinazionale quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della comunicazione, concentrandosi sulla produzione di film pubblicitari ed eventi a livello globale. L’azienda ha una presenza internazionale, con uffici in 13 città su 4 continenti, tra cui Milano, Roma, Modena, Londra, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town e Dubai.

Casta Diva Group e il suo team manageriale offrono strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi marchi, rompendo gli schemi della comunicazione tradizionale. Sin dalla sua fondazione nel 2005, il gruppo ha mostrato una crescita costante e ha ricevuto oltre 120 premi internazionali per i suoi successi.

Inoltre, Casta Diva Group è proprietaria del Blue Note Milano, un famoso club di jazz nell’Europa continentale, che fa parte di una rete internazionale. Il club, aperto nel 2003, ospita oltre 300 spettacoli all’anno e rappresenta circa il 26% del fatturato del settore jazz in Italia.

Arriva il dividendo straordinario di Casta Diva Group

C’è un motivo ben preciso se oggi le azioni Casta Diva stanno segnando un vero e proprio. Un motivo che riguarda direttamente gli azionisti della quotata. Il CdA della società ha deliberato di ripianare le perdite non sospese relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, facendo uso di riserve disponibili per l’importo di 4,03 milioni di euro e al tempo stesso di procedere con la distribuzione di un dividendo straordinario in parte in contanti, tramite la distribuzione di un importo pari a 0,02822 euro lordi per ogni azione posseduta, e in parte in natura mediante l’assegnazione di azioni proprie in portafoglio. Una buona notizia quindi per i possessori di azioni Casta Diva.

Per quello che riguarda la parte della cedola che è composta dalla distribuzione delle azioni proprie, essa è pari a 0,012 euro per azione, tenendo conto che il prezzo di chiusura delle azioni Casta Diva Group nella seduta del 12 luglio 2023 è stato pari a 1,2 euro.

Dalla somma si evince che il dividendo complessivo di Casta Diva Group ammonta a 0,04022 euro per azione. Da tale valore scaturisce un dividend yield (rendimento da dividendo) pari al 3,35 per cento.

La data che i possessori di azioni Casta Diva devono segnare sul calendario è il prossimo 7 agosto. Quel giorno è previsto lo stacco della cedola che poi sarà messa in pagamento a partire dal 9 agosto successivo.

