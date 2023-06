Ecco un buon motivo per comprare azioni Generali (riguarda il dividendo)

Generali si allinea all’andamento generalizzato del Ftse Mib e registra una flessione dello 0,9 per cento in un contesto che vede il paniere di riferimento registrare un calo dello 0,73 per cento. Come si può vedere dal grafico in basso, la flessione in atto oggi costa cara a Generali che aggiorna al ribasso la sua prestazione su base mensile. Rispetto ad un mese fa, il valore delle azioni Generali è oggi più basso del 4,4 per cento.

A pesare sulla quotata del Leone di Trieste non sono fattori domestici ma è più che altro la pessima impostazione del paniere di riferimento. A metà mattinata le quotate in rialzo sono infatti pochissime.

In realtà sulle azioni Generali ci sarebbe anche un potente driver rialzista. Intesa Sanpaolo, infatti, proprio ieri ha ribadito la sua indicazione di acquisto sulla quotata. Per gli analisti della banca guidata da Messina, il rating di Generali è buy con prezzo obiettivo a 20,4 euro, in rialzo dello 0,1 euro rispetto a quello precedente.

Considerando che attualmente le azioni della compagnia assicuratrice friulana scambiano a 18 euro, è presente un potenziale di upside del 12 per cento che non è affatto male.

Nel prossimo paragrafo spiegheremo quali sono le ragioni del buy su Generali e soprattutto i motivi alla base del sia pur limitato upgrade di prezzo obiettivo.

Perchè le azioni Generali sono da comprare per Intesa SP

I buy sono sempre pesanti e quello assegnato da Intesa Sanpaolo alle azioni Generali non fa eccezione. Vediamo da quali fattori è supportato. Secondo Intesa Sanpaolo la trimestrale di Generali ha svelato un utile operativo che è stato superiore alle stime a cui va poi aggiunta una posizione di capitale decisamente solida.

Secondo gli analisti italiani, la compagnia assicuratrice friulana sembra essere ben posizionata per affrontare le sfide attuali per il business assicurativo condizionate da un contesto che resta decisamente inflazionistico e dai tassi di interesse alti (proprio nei giorni scorsi la Yellen ha confermato che il rialzo dei tassi proseguirà non essendo l’inflazione ancora sotto controllo).

Alla luce di queste caratteristiche, Intesa Sanpaolo ha quindi ribadito la sua view bullish su Generali ponendo l’accento sui forti target del piano industriale e soprattutto su quello che gli analisti hanno definito come l’interessante rendimento garantito dal dividendo.

Ricordiamo che lo scorso 22 maggio 2023, nell’ambito del cosiddetto dividend day, Generali aveva staccato una cedola pari al 1,16 euro per azione. Rapportando l’importo del saldo del dividendo al prezzo di riferimento dell’azione Generali registrato il 18 maggio 2023 (pari a 18,68 euro), è risultato un dividend yield pari al 6,2 per cento.

