ENI, REPoweEu: quale impatto sul prezzo delle azioni?

ENI, uno dei principali gruppi energetici controllati dallo Stato italiano, sembra beneficiare dell’interesse generato dal programma REPowerEU. Quest’ultimo programma, finanziato con circa €191,5 miliardi per la ripresa post-Covid, sembra orientato verso la transizione energetica.

Secondo il rapporto “Italy Turns to Big Italian Energy and Utility Groups to Unlock EU Funds” dell’agenzia di rating Dbrs MORNINGSTAR, ciò potrebbe portare a investimenti in società italiane in cui il governo ha una significativa partecipazione. Pertanto, gli investitori e gli operatori di borsa sono in attesa delle prossime trimestrali di ENI per valutare meglio le potenziali opportunità.

Vaar Energi: impatto sulle azioni di ENI

Vaar Energi, una società quotata alla borsa di Oslo di cui ENI detiene una quota di maggioranza, ha recentemente registrato dati del trimestre in netto calo, con un indebolimento dell’utile operativo del Q2 pari al 55%.

Tuttavia, gli analisti avevano previsto una significativa contrazione delle entrate delle società energetiche a causa del forte ridimensionamento dei prezzi dell’energia, come ipotizzato da alcuni esperti. Pertanto, l’impatto di tali risultati sui titoli di ENI dipenderà anche dalle strategie adottate dall’azienda per affrontare le sfide del settore energetico.

Sul fronte tecnico, il prezzo delle azioni di ENI ha mantenuto una tendenza crescente nel corso del mese di luglio, avvicinandosi ai massimi di aprile 2023, posizionati intorno ai €14. Un’analisi del grafico a timeframe giornaliero rivela che l’indice RSI non ha ancora raggiunto la zona di ipercomprato del ciclo, e questa caratteristica viene confermata anche a livello settimanale, dove il movimento è più lento e meno soggetto a falsi segnali.

Quindi, per quel che riguarda l’andamento delle azioni ENI, abbiamo visto che è influenzato da molteplici fattori, tra cui il programma REPowerEU e i risultati finanziari trimestrali.

Gli investitori e gli operatori di borsa saranno interessati a monitorare attentamente questi eventi per prendere decisioni informate sulle loro posizioni.

Nota: Le informazioni fornite in questo articolo sono a scopo puramente informativo e non costituiscono una consulenza finanziaria. Prima di prendere decisioni di investimento, si consiglia di consultare un consulente finanziario professionista.

