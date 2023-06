Ftse Mib assonnato. Posizionarsi sulle azioni Diasorin (che volano)?

Il giorno dopo la BCE non c’è tanta voglia di fare su Borsa Italiana. Il Ftse Mib ha infatti avviato le contrattazioni con una progressione di appena mezzo punto percentuale attestandosi a quota 27870 punti. L’aspetto che più sorprende è il fatto che la stragrande maggioranza delle quotate (sia quelle al rialzo che quelle al ribasso) stia registrando movimenti di prezzo molto contenuti. Tutte ad accezione di Diasorin che invece spicca il volo con un balzo di oltre il 3,5 per cento.

Tenendo conto di quello che è l’andamento del paniere di riferimento di Piazza Affari, è palese che la quotata della diagnostica abbia una marcia in più. La domanda viene quindi spontanea: quali sono le ragioni alla base del rally di Diasorin? Cosa supporta gli acquisti? E soprattutto c’è spazio per un ulteriore apprezzamento oppure chi ha comprato a prezzi bassi si gode ora il frutto del suo investimento e chi non lo ha fatto è in ritardo?

Azioni Diasorin in borsa: ecco cosa sta succedendo

Mentre è in corso la scrittura del post le azioni Diasorin scambiano a 101,25 euro con un aumento del 3,7 per cento rispetto alla chiusura di ieri. Grazie al rally di oggi, Diasorin riduce la sua performance negativa accumulata nell’ultimo mese. Attualmente siamo su un ribasso del 3,5 per cento. Rispetto ad un anno fa, invece, i prezzi sono più bassi del 13 per cento. Stiamo quindi parlando di una quotata che da tempo non è particolarmente brillante. L’epoca in cui il prezzo delle azioni Diasorin era pari ad oltre 200 euro (settembre 2021), grazie alle scoperte nella diagnostica anti-covid, appartiene decisamente al passato.

Eppure la fiammata messa a segno oggi ha colpito l’attenzione dei traders e questo non solo perchè il Ftse Mib appare stordito dopo la decisione della BCE di alzare i tassi di riferimento di altre 25 punti base portandoli ai massimi dal 2001.

Diasorin è una realtà italiana fondata nel 2000 e con sede a Saluggia che opera nella produzione e commercializzazione di kit diagnostici per la determinazione di vari parametri biologici e patologie.

L’azienda offre una vasta gamma di prodotti, inclusi kit diagnostici per la misurazione di ormoni, marcatori tumorali, malattie infettive, autoimmuni e altre condizioni mediche. I test sono utilizzati in laboratori di analisi cliniche, ospedali e altre strutture sanitarie in tutto il mondo per aiutare nella diagnosi precoce, nel monitoraggio delle malattie e nel miglioramento delle terapie.

Nel corso degli anni Diasorin ha sviluppato tecnologie innovative per la diagnostica, tra cui l’immunoassay a chemiluminescenza e la tecnologia molecolare basata sulla reazione a catena della polimerasi (PCR). Queste tecnologie permettono una maggiore sensibilità e specificità nella rilevazione di biomarcatori e patogeni, contribuendo così alla precisione diagnostica.

Dal punto di vista dell’analisi fondamentale, sono notizie che riguardano gli ambiti citati a determinare visibilità per il titolo.

Per quello che riguarda il lato tecnico, invece, i recenti rialzi riescono a rettificare la tendenza negativa della curva precedentemente presente. Tuttavia l’analisi del grafico a breve termine mette anche in risalto una sorta di rallentamento della fase ribassista che potrebbe essere propedeutico ad un innalzamento verso in direzione della prima area di resistenza vista a 102,7 Euro. In caso di ulteriori rialzi, i prezzi potrebbero puntare al raggiungimento di un nuovo top in area 106 euro.

Ad ogni modo dal raffronto tra l’andamento settimanale di Diasorin e quello del Ftse Mib emerge una più spiccata forza relativa della quotata rispetto all’indice di riferimento. Il titolo è in effetti nel mirino dei compratori.

