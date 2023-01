Intesa Sanpaolo: ecco quando saranno staccati i dividendo 2023/2024

Sei un possessore di azioni Intesa Sanpaolo o nei prossimi mesi hai intenzione di investire sul titolo della primaria banca italiana? Alla fine dello scorso anno la quotata guidata da Carlo Messina ha reso noto il calendario degli eventi societari e finanziari del 2023. Questo documento è molto importante in quanto consente di programmare con anticipo quella che è la propria di trading online sul titolo. Come noto a chi è solito investire in borsa, gli eventi societari sono in grado di condizionare l’andamento di un titolo in due distinti momenti: prima dell’evento stesso (sfruttando le previsioni) e immediatamente dopo.

Ad esempio se l’evento in questione è rappresentato dalla pubblicazione di una trimestrale, i trader possono speculare sia prima cavalcando le previsioni di analisti e consensus che dopo rapportando i conti reali a quelle che erano le previsioni (in questi casi a risultati migliori delle attese corrisponde solitamente un apprezzamento del titolo mentre conti peggiori delle attese possono dar luogo a delle vendite che ovviamente sfruttano la delusione del mercato).

Ma veniamo a Intesa Sanpaolo. Nell’ambito del calendario finanziario, uno degli appuntamenti più importanti è rappresentato dallo stacco del dividendo. Ebbene nel calendario della banca guidata da Messina, è stabilito che il 22 maggio 2023 si terrà lo stacco del saldo del dividendo 2023 (relativo all’esercizio) deliberato dall’assemblea degli azionisti mentre il successivo 24 maggio si terrà il pagamento della cedola in questione.

Ma non finisce qui. Stando al calendario, il 20 novembre 2023 ci sarà lo stacco dell’acconto sul dividendo 2024 (relativo all’esercizio 2023) deliberato dal consiglio di amministrazione. Il 22 novembre successivo questa cedola verrà poi messa in pagamento.

Lo stacco del dividendo è solo uno degli appuntamenti più importanti che sono previsti dal calendario Intesa Sanpaolo 2023. Nel prossimo paragrafo ci occuperemo delle altre date calde del nuovo anno-.

Calendario eventi finanziari 2023 Intesa Sanpaolo

Dopo il focus sul dividendo 2023, ecco il calendario completo degli eventi societari di Intesa Sanpaolo. Data calda sarà il 3 febbraio prossimo quando la banca guidata da Messina riunirà il consiglio di amministrazione per l’approvazione dei risultati finanziari del 2022 e per le decisioni in materia di dividendo. Il 28 febbraio successivo, il consiglio di amministrazione della banca, approverà il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2022.

Ecco, giorno per giorno, il calendario degli eventi di Intesa Sanpaolo per il 2023:

3 febbraio 2023 : riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione dei risultati finanziari del 2022 e per definire la destinazione dell’utile d’esercizio

: riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione dei risultati finanziari del 2022 e per definire la destinazione dell’utile d’esercizio 28 febbraio 2023 : approvazione dal parte del consiglio di amministrazione del bilancio 2022

: approvazione dal parte del consiglio di amministrazione del bilancio 2022 28 aprile 2023: assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2022 e della proposta di destinazione dell’utile di esercizio (unica convocazione)

5 maggio 2023 : consiglio di amministrazione per l’approvazione del resonconto finanziario al termine del primo trimestre 2023

: consiglio di amministrazione per l’approvazione del resonconto finanziario al termine del primo trimestre 2023 22 maggio 2023 : stacco del saldo del dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) deliberato dall’assemblea degli azionisti

: stacco del saldo del dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) deliberato dall’assemblea degli azionisti 24 maggio 2023 : pagamento del saldo del dividendo 2023 staccato due giorni prima

: pagamento del saldo del dividendo 2023 staccato due giorni prima 28 luglio 2023 : consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria del primo semestre 2023

: consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria del primo semestre 2023 3 novembre 2023 : consiglio di amministrazione per l’approvazione del resoconto finanziario del terzo trimestre 2023 e delibera in merito alla eventuale distribuzione di un acconto sul dividendo

: consiglio di amministrazione per l’approvazione del resoconto finanziario del terzo trimestre 2023 e delibera in merito alla eventuale distribuzione di un acconto sul dividendo 20 novembre 2023 : stacco dell’acconto sul dividendo 2024 (relativo all’esercizio 2023) che è stato deliberato dal consiglio di amministrazione

: stacco dell’acconto sul dividendo 2024 (relativo all’esercizio 2023) che è stato deliberato dal consiglio di amministrazione 22 novembre 2023: data di pagamento dell’acconto sul dividendo relativo all’esercizio 2023

