Investire con l’inflazione: le azioni più sicure da comprare

L’inflazione flagella l’economia, piega le aziende, affligge i consumi, oltre che i risparmi dei cittadini. Ad oggi, anche se la situazione è migliorata rispetto ai mesi passati, è ancora un tema caldo perché non sembra scendere. Vediamo come affrontare al meglio, tramite i giusti investimenti, il periodo nero che stiamo vivendo in cui la nostra valuta corrente si svaluta.

L’inflazione in Italia e come investire oggi sui mercati finanziari

Italia – Tasso di inflazione

(Image: Trandingeconomics.com)

Gli ultimi dati Istat di giugno vedono un leggero abbassamento dell’inflazione in Italia che si posiziona con un +6,4%. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività non ha segnalato delle reali variazioni, ma rispetto all’anno scorso è in calo. Ciò è dovuto sostanzialmente al ribasso dei prezzi dei beni energetici, di quelli degli alimentari lavorati e quelli relativi ai trasporti. I mercati finanziari si stanno riprendendo nonostante vi sia ancora incertezza e la BCE, anche se continuerà ancora ad aumentare il costo del denaro per tamponare l’inflazione, lo farà in maniera più moderata.

Vi sono alcune imprese che guadagnano dall’inflazione, perché possono mantenere più alti i prezzi, mentre gli stipendi aumentano molto più gradatamente e questo gap si traduce in profitto che si riflette anche sugli azionisti. Costruire un portafoglio differenziato è una buona strategia, quindi investire in diversi settori solidi o in crescita. Come le blue chip, cioè quelle azioni di aziende grandi e stabili che spiccano per aver dimostrato una certa affidabilità finanziaria.

Maxim Manturov, Responsabile della consulenza sugli investimenti di Freedom Finance Europe, afferma che: “Gli investitori al dettaglio spesso cercano azioni che presentino determinate caratteristiche associate a relativa stabilità e resilienza di fronte all’incertezza del mercato. Alcuni esempi di titoli generalmente considerati relativamente sicuri su cui investire includono:

Dare la priorità alle società di qualità: se un investitore ha bisogno di assumere una posizione difensiva, vale la pena guardare ai titoli di qualità, poiché i loro solidi bilanci e flussi di cassa stabili dovrebbero proteggerli da un rischio di ribasso imprevisto. In quest’ottica, molti dei più grandi titoli tecnologici e di Internet soddisfano questi criteri, mentre l’esposizione a settori e società altamente ciclici con leva finanziaria eccessiva dovrebbe essere ridotta al minimo. Pertanto, per aumentare la resilienza del tuo portafoglio, dovresti concentrarti su società di alto prestigio, forti pagatori di dividendi e non dimenticare la diversificazione regionale, poiché valutazioni più basse e un dollaro USA più debole possono anche rendere attraenti i mercati azionari globali al di fuori degli Stati Uniti.

Tre titoli convenienti

Vediamo alcuni esempi di titoli su cui vale la pena investire oggi.

FAANG

Tra i titoli tecnologici sempre verdi che, nonostante i cambiamenti e le battute d’arresto, riescono a resistere agli scossoni dei mercati e a mantenere il predominio nei loro settori sono le cosiddette FAANG: le iniziali di Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Sono macchine da soldi inarrestabili che mantengono i loro brand, la popolarità e le loro azioni sempre sulla vetta.

Eni

Eni SpA XMIL: ENI

(Image: msn.com)

Un altro esempio di blue chip è ENI, la storica multinazionale del gas. E’ una delle aziende più quotate al mondo, opera in oltre 70 Paesi nel mondo nella produzione, nell’esplorazione e nella commercializzazione di prodotti del gas e del petrolio.

Ferrari

Nel mondo automobilistico non stanca e non crolla la Ferrari che, con la sua fama mondiale, si è specializzata in produzione di auto sportive di lusso e le sue quotazioni alla Borsa di Milano non tradiscono. L’azienda di Enzo Ferrari, nata nel 1947, ha una scuderia di Formula 1 vincente, costruisce vetture ad alte prestazioni che sono considerate simbolo di successo, design, potenza di motore, eleganza e prestigio.

Non solo azioni

Come sopra accennato, per fare buoni investimenti, è necessario differenziare gli asset. Oltre alle azioni, ci sono altri strumenti finanziari che possono permetterti di guadagnare durante l’inflazione. Ad esempio le obbligazioni indicizzate all’inflazione, che proteggono gli investitori dall’aumento dei tassi. Oppure gli ETF, che sono dei fondi comuni che replicano passivamente gli andamenti dei principali indici di Borsa delle azioni, sono più economici, più prevedibili e facili da vendere e comprare.

E poi i fondi comuni di investimento immobiliare, che investono in REIT, azioni e indici immobiliari o entrambi e i beni rifugio, ritenuti storicamente solidi e che, senza pretendere grossi rendimenti, hanno rischi estremamente bassi. Tra tutti spicca l’oro, che mantiene pressoché intatto il suo valore.

Tabella ORO

(Image: Tradingview.com)

Infatti, durante i periodi d’incertezza, ha sempre dimostrato una notevole costanza e resistenza e di essere quindi un buono scudo contro l’inflazione. Inoltre, ci sono anche gli asset internazionali da tenere in considerazione, dato che l’inflazione varia da Stato a Stato, investire in mercati esteri può essere conveniente per differenziare il rischio. , investire in periodi di inflazione è importante perché permette di tamponare l’effetto svalutazione dei risparmi e per trarre vantaggio dal momento con le opportunità che i mercati offrono e per ottimizzare i rischi e i rendimenti.

Per farlo in maniera sicura è bene affidarsi ad un intermediario. La soluzione ottimale è quella di rivolgersi ai migliori broker online per avere maggiori garanzie di sicurezza, costi minori, regolamentazione, ampia scelta e un accesso facilitato ai mercati finanziari.

