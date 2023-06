Le azioni Saipem restano bullish e possono crescere del 56% (upside)

La view bullish degli analisti di Banca Akros sulle azioni Saipem non è in discussione. Gli esperti, in un loro recente report, hanno confermato il rating buy sulle azioni del colosso engineering con target price a 1,9 euro. Rating buy significa raccomandazione di acquisto mentre il prezzo obiettivo a 1,9 euro, tenendo conto di quella che è attualmente la valutazione della quotata, si traduce in un potenziale di upside di ben il 56 per cento. Oggettivamente non sono tante le quotate del Ftse Mib a poter vantare un simile margine.

Ma vediamo come la quotata si sta muovendo in borsa. Oggi i prezzi delle azioni Saipem sono in ribasso dell’1,2 per cento a quota 1,19 euro. Il titolo fa nettamente peggio di un paniere di riferimento che è in calo dello 0,66 per cento dopo le dichiarazioni di Powell sulla necessità di proseguire con l’aumento dei tassi FED.

La performance di Saipem su base mensile è decisamente negativa. Le quotazioni evidenziano infatti un calo di oltre 8 punti percentuali che è da imputare all’andamento ribassista della quotazione petrolio. C’è ovviamente un rapporto di dipendenza diretta tra greggio e titoli petrolieri ed è ovvio che se il primo cala, anche i secondi non se la passeranno bene.

Tornando alle quotazioni, allargando il frame temporale si può notare come, rispetto ad un anno fa, le valutazioni di Saipem siano più basse addirittura del 31 per cento. Stiamo quindi parlando di un titolo che è fortemente deprezzato e che, teoricamente, dovrebbe essere interessante comprare a sconto. Tuttavia se questo discorso è valido in teoria, non è detto che lo sia anche in pratica. In altre parole si tratta di verificare se ci sono o no le condizioni per un rialzo dei valori.

Visto che abbiamo fatto riferimento alla possibilità di comprare azioni, ricordiamo ai lettori che da alcuni mesi con il broker eToro molti titoli azionari italiani si possono comprare a zero commissioni. Resta sempre valida la possibilità di speculare con i CFD (e in questo secondo caso si può operare anche al ribasso).

–COMPRA AZIONI DI BORSA ITALIANA A ZERO COMMISSIONI CON ETORO (SITO UFFICIALE)>>

Azioni Saipem da comprare secondo Banca Akros

La nuova valutazione di Banca Akros su Saipem non è arrivata in un momento qualsiasi ma è allegata a quella che è la notizia che più di tutte ha tenuto banco in casa del colosso oil vale a dire l’entrata in vigore due nuove linee di credito da complessivi 860 milioni di euro.

Secondo gli esperti italiani, la notizia è positiva alla luce di quello che è l’andamento della liquidità di Saipem.

Da evidenziare che nonostante questa raccomandazione il clima sulle azioni Saipem non è dei migliori e la responsabilità, come accettano in precedenza, è dell’andamento delle quotazioni petrolifere.

La seduta di ieri si è chiusa con le azioni Saipem a quota 1,2165 euro, con un ribasso del 2,84 per cento rispetto alla sessione precedente. Molto forti i volumi con oltre 27 milioni di azioni scambiate, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni che era pari a circa 25,6 milioni. Anche oggi i titolo si muove in ribasso.

Tutto è frutto del crollo del prezzo del petrolio che ieri è stato travolto dalle vendite arrivando a perdere fino al 4,35 per cento sotto ai 70 dollari al barile.

Per comprare azioni italiane ci sono tanti broker a disposizione. Di seguito ve ne suggeriamo due che presentano caratteristiche interessanti:

eToro: zero commissioni per comprare azioni reali, possibilità di copiare i traders più bravi grazie all’innovativo strumento del copy trading e deposito minimo richiesto pari a soli 50 dollari (tra i più bassi del settore). Inoltre con eToro si può anche investire con i CFD azionari e avere così la possibilità anche di speculare al ribasso >più informazioni sul sito eToro<

–Fineco Bank: 50 ORDINI GRATUITI, 12 mesi a zero canone e vastissima scelta di asset su cui investire. Inoltre Fineco è ritenuta la piattaforma di trading NR 1 in Italia > Maggiori info sul sito ufficiale, clicca qui >

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!