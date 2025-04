Unicredit OPS Banco BPM - BorsaInside.com

Azioni Unicredit sotto ai riflettori a Piazza Affari dopo la notizia del via libera della Consob al lancio dell’OPS sulle azioni Banco BPM. L’autorità di controllo dei mercati ha infatti approvato il documento relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulla quotata di Piazza Meda. L’operazione, si legge in una nota, partirà lunedì 28 aprile 2025 e terminerà il 23 giugno 2025, salvo proroghe. La data di pagamento è stata invece fissata per il primo luglio, sempre salvo proroghe.

La decisione della Consob di autorizzare l’operazione era data per scontata dal mercato. In questo contesto non deve quindi stupire se sia le azioni Unicredit (l’offerente) che quelle di Banco BPM si stanno muovendo in ribasso allineandosi al clima di incertezza che caratterizza tutto il mercato azionario italiano nel giorno in cui gli Usa introducono i contestatissimi dati sulle importazioni. Più nel dettaglio, Unicredit registra una flessione dell’1,54 per cento attestandosi sotto quota 52 euro mentre Banco BPM è in ribasso dell’1,66 per cento a 9,4 euro. A causa dei cali, entrambe le quotate peggiorano la loro prestazione su base mensile che, nel caso di Piazza Gae Aulenti, è ora pari ad un verde del 2,3 per cento mentre per quello che riguarda Piazza Meda è negativa per il 3,4 per cento.

I dettagli dell’OPS di Unicredit su Banco BPM

Abbiamo già fatto riferimento a quelle che saranno le tempistiche dell’OPS di Unicredit sulla totalità delle azioni Banco BPM. Le altre novità contenute nella comunicazione della Consob riguardano il corrispettivo riconosciuto da Piazza Gae Aulenti.

Secondo il documento di offerta, ogni azione del Banco BPM portata in adesione darà diritto a ricevere 0,175 azioni ordinarie Unicredit di nuova emissione (al servizio dell’operazione la big del settore bancario ha varato un aumento di capitale). Tuttavia, il rapporto di concambio potrebbe subire una modifica in base alla distribuzione dei dividendi delle due banche.

Dopo lo stacco del dividendo Unicredit, previsto per il 22 aprile 2025, nel caso in cui l’assemblea ordinaria degli azionisti di Banco BPM approvi il proprio dividendo e la relativa cedola venga staccata prima della data di pagamento delle nuove azioni, il corrispettivo sarà ricalcolato. In questo scenario, il rapporto di concambio sarà ridotto a 0,166 azioni Unicredit per ogni azione Banco BPM portata in adesione all’offerta.

Ricordiamo che il Banco BPM, sotto la guida di Giuseppe Castagna, aveva già proposto lo stacco del dividendo per il 19 maggio 2025, in occasione della presentazione dei risultati di bilancio del 2024.

Il via libera della Consob all’OPS Unicredit su Banco BPM rappresenta un passo significativo nel panorama bancario italiano e potrebbe avere un impatto strategico sul settore, determinando nuove dinamiche tra gli istituti coinvolti e gli investitori. Detto in altri termini ci sono buone probabilità che l’operazione possa ridare luce al risiko del settore bancario rendendo così interessati anche altri titoli del settore. E questa è una seconda buona notizia per chi fa trading online.

