Semestrale FinecoBank: ricavi e utile salgono, focus su equity trading. L’analisi

Tra le quotate che negli ultimi giorni hanno pubblicato i conti del primo semestre 2023 c’è stata FinecoBank. Il titolo del risparmio gestito ha diffuso ieri i risultati dei primi sei mesi dell’esercizio. In generale i conti hanno evidenziato una progressione molto forte sia dell’utile che dei ricavi. Un bel risultato per la banca leader dell’equity trading in Italia che merita di essere approfondito.

Prima però, una breve digressione sull’andamento del titolo in borsa. Il prezzo delle azioni Fineco oggi risente dell’impostazione negativa di tutto il Ftse Mib e quindi scivola a 13,63 euro, l’1,8 per cento in meno rispetto a ieri. Il calo non scalfisce però la robusta performance del titolo mese su mese e anno su anno. Rispetto ad un mese fa, oggi i prezzi sono più alti del 10 per cento mentre dal confronto anno su anno emerge una progressione del 13 per cento. Questi numeri percentuali si traducono in buone notizie per i trader che hanno aperto posizioni al rialzo sulla quotata in ottica investimento.

Semestrale FinecoBank: come è andata

Analizziamo ora nel dettaglio i vari parametri semestrali di Fineco. La quotata ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con un utile netto pari a 308,88 milioni di euro, in aumento del 38,9 per cento rispetto ai 222,36 milioni che erano stati contabilizzati nello stesso periodo dello scorso anno. Considerando il dato adjusted emergerebbe una crescita del 38,8 per cento del risultato finale della banca.

Anche i ricavi sono risultati in forte miglioramento. Il dato è passato da 464,03 milioni a 600,92 milioni di euro evidenziando una dinamica positiva del 29,5 per cento. A spingere in avanti i ricavi è stato l’aumento degli interessi netti che sono saliti di ben il 158,5 per cento attestandosi a quota 328,2 milioni di euro. Un dato molto robusto.

Ancora il rapporto cost/income ratio, al netto delle poste non ricorrenti, si è attestato al 24,1 per cento mentre il risultato di gestione di FinecoBank ha segnato un aumento del 39,1 per cento passando dagli 328 milioni del primo semestre 2022 agli 456,18 milioni di euro con un dinamica positiva del 39,1 per cento.

Sul fronte patrimoniale, il Core Tier 1 ratio della banca a fine giugno ammontava al 23,2 per cento rispetto al 20,82 per cento al 31 dicembre 2021.

Sempre alla stessa data, l’ammontare dei crediti deteriorati (che comprende sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) al netto delle rettifiche di valore ammontava a 5,3 milioni di euro contro i 3,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Inoltre il coverage ratio era pari al 79,5 per cento.

Azioni Fineco: analisi dopo i conti semestrali

E adesso passiamo dai conti all’analisi. Partiamo dalla situazione che è in atto oggi. Il ribasso potrebbe creare occasioni di vendita da parte del mercato.

Dal punto di vista tecnico, la situazione di medio termine resta positiva mentre è la struttura di breve periodo ad evidenziare qualche cedimento a causa dell’opposizione esercitata dalla resistenza collocabile attorno a quota 13,74 Euro. I supporti più solidi sono quelli in area 13,35. Detto questo non è da escludere che la correzione dei prezzi possa proseguire fino a quota 13,14 praticamente 50 centesimi in meno del valore attuale.

In questa situazione, comprare azioni Fineco può essere una buona strada per diversificare il proprio portafoglio. Per procedere con l’acquisto ci sono vari broker. Il nostro suggerimento è quello di usare la stessa Fineco che offre una sezione dedicata al trading completa e ricca di strumenti. La piattaforma trading di Fineco è la NR 1 in Italia anche perchè c’è pure il vantaggio, di non poco conto, di liberarsi dagli impicci fiscali.

Fineco, infatti, per i clienti che hanno residenza in Italia, può agire come sostituto di imposta. Per quello che riguarda le commissioni, viene applicato un modello molto particolare: più si fa trading, più le commissioni si abbassano.

–CLICCA QUI PER APRIRE UN CONTO FINECO: 50 ORDINI GRATUITI, 12 MESI SENZA CANONE>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!