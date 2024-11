Mediobanca è tra le quotate che staccheranno la cedola a novembre 2024 - BorsaInside

Con l’inizio del nuovo mese l’attenzione di chi investe in azioni è rivolta non solo ai titoli con maggiore potenziale di crescita ma anche ai dividendi in stacco. In questo articolo ci concentreremo proprio sulle cedole che verranno staccate nelle prossime settimane. Il mese di novembre non è uno di quelli più entusiasmanti sul fronte della remunerazione degli azionisti.

Stretto tra ottobre e dicembre, novembre non offre tanti appuntamenti. Questo però non significa che manchino le quotate di peso alle prese con questo appuntamento. Parallelamente non mancano neppure i rendimenti particolarmente golosi. Parliamo di dividend yield che, pur tenendo conto della ristrettezza del calendario dividendi di novembre, perlomeno in alcuni casi sono decisamente interessanti.

Stacchi dividendi novembre 2024: si parte subito con la cedola di Eviso

Nonostante l’esiguità del calendario stacchi dividendi di novembre, il nuovo mese presenta comunque un piccolo personale primato. La prima Ottava si apre infatti subito con lo stacco di una cedola. Stiamo parlando del dividendo di Eviso, società quotata sull’indice Euronext Growth Milan. Proprio oggi 4 novembre, infatti, Eviso stacca una cedola di 0,045 euro che poi sarà messa in pagamento a partire dal prossimo 16 novembre 2024. Il rendimento da dividendo di Eviso è pari allo 0,78 per cento. Un dividend yield contenuto si ma andrebbe tenuto conto anche della market cap della quotata interessata.

Ad ogni modo, dopo lo start che Eviso sarà al mese degli stacchi, gli appuntamento seguenti sono decisamente più interessanti. Vediamoli nel dettaglio.

Anche Mediobanca stacca il dividendo a novembre 2024

Compresa Eviso, saranno in tutto otte le quotate alle prese con lo stacco del dividendo nel mese di novembre. L’appuntamento più atteso è quello con la cedola di Mediobanca che poi è il solo titolo del Ftse Mib che procederà con la remunerazione degli azionisti. Piazzetta Cuccia giorno 18 novembre staccherà un dividendo pari 0,56 euro. Si tratta della cedola relativa a tutto lo scorso esercizio della banca. La cedola sarà poi messa in pagamento a partire dal 20 novembre. La buona notizia per i possessori di azioni di Piazzetta Cuccia non è solo nel fatto che il dividendo è bello corposo ma anche nel suo rendimento. Il dividend yield di Mediobanca tenendo conto dell’attuale prezzo delle azioni è pari a circa il 3,7 per cento.

Oltre a Mediobanca, altri titoli illustri che nel mese di novembre staccheranno la cedola sono Mondadori e Danieli & C. La prima è quotata sul Mid Cap mentre la seconda fa parte dell’indice Euronext Milan di Piazza Affari.

Nella tabella in basso sono riportati tutti i dividendi il cui stacco è previsto per novembre. Oltre all’ammontare della cedola sono anche indicate le rispettive date di stacco e di pagamento e il dividend yield.

TITOLO AMMONTARE DADA STACCO DATA PAGAMENTO DIVIDEND YIELD Eviso 04/11/2024 06/11/2024 0,045 euro 0,78% Bifire 11/11/2024 13/11/2024 0,0285 euro 0,98% Poligrafici Printing 11/11/2024 13/11/2024 0,0075 euro 2,14% Equita Group 18/11/2024 20/11/2024 0,15 euro 3,51% A.B.P. Novicelli

18/11/2024 20/11/2024 0,06 euro 1,21% Mondadori 18/11/2024 20/11/2024 0,06 euro 2,41% Mediobanca 18/11/2024 20/11/2024 0,56 euro 3,69% Danieli & C. 18/11/2024 20/11/2024 0,31 euro 1,23% Tabella con i dividendi in stacco a novembre 2024

Come si può vedere dalla tabella in alto, la giornata clou sul fronte dei dividendi nel mese di novembre sarà il 18 quando verranno staccate le cedole di ben 5 quotate.

Le quotate alle prese con lo stacco dei dividendi potrebbero registrare variazioni di prezzo anche significative come sempre avviene in queste situazioni. In tal senso potrebbero essere molto interessanti le azioni Mediobanca visto che si tratta della sola quotata sul Ftse Mib. Nel corso dell’ultimo mese le azioni Mediobanca si sono apprezzate del 2 per cento mentre da inizio anno la quotata di Piazzetta Cuccia si è apprezzata di oltre il 37 per cento in scia al buon andamento del settore bancario.

Per comprare azioni Mediobanca si possono usare anche i CFD che, rispetto all’acquisto classico di titoli azionari, non presuppongono il possesso del sottostante e danno anche la possibilità di operare a leva (sale la portata dell’investimento ma aumentano anche i rischi).

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni Mediobanca

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.