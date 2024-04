Migliori rendimenti dividendi 2024 Borsa Italiana: la lista dei top dividend yield

La stagione dei dividendi di Borsa Italiana è terminata. Oramai tutte le quotate del Ftse Mib hanno reso noto l’ammontare del rispettivo dividendo e la relativa data di stacco. L’investitore poco esperto tende ad usare come unico metro di valutazione la consistenza della cedola (per la serie tanto più alto è il dividendo, tanto migliore sarà). In realtà per valutare un dividendo è necessario rapportarlo al prezzo del titolo stesso. In questo modo sarà possibile calcolare il dividend yield ovvero il rendimento da dividendo.

Visto che tutte le cedole del Ftse Mib sono state rese note, è possibile stilare la lista dei migliori dividend yield 2024 e quindi scoprire quale è il dividendo che rende di più sulla base della valutazione del titolo.

Migliori dividend yield 2024 Borsa Italiana: cosa significa

Cosa si intende per dividend yield? E’ questo uno dei concetti più importanti per chi è solito investire in borsa. Non solo ma quando si scelgono le azioni da comprare si tende a considerare due aspetti: il prezzo del titolo (e quindi il suo margine di rialzo) e appunto il dividend yield.

Tecnicamente il dividend yield è un indicatore finanziario utilizzato per valutare il rendimento di un investimento in azioni. Si tratta della percentuale del dividendo annuale pagato da un’azienda rispetto al prezzo attuale delle sue azioni.

Per calcolare il dividend yield, si divide il dividendo annuale per azione (generalmente espresso in dollari o in valuta locale) per il prezzo attuale dell’azione e si moltiplica per 100 per ottenere la percentuale.

Ad esempio, se un’azione paga un dividendo annuo di $2 e il suo prezzo attuale è $40, il dividend yield sarà:

(2 / 40) * 100 = 5%

Questo significa che per ogni azione acquistata al prezzo di $40, si riceverà un dividendo annuale del 5% ($2).

Il dividend yield è importante per gli investitori che cercano un flusso costante di reddito dagli investimenti in azioni. Comprare azioni di qualsiasi società senza conoscere le indicazioni sul dividend yield è un grave errore. Al tempo stesso, però, è necessario anche considerare anche altri fattori, come la stabilità dell’azienda e il potenziale di crescita del dividendo nel tempo.

Quali sono i migliori rendimenti da dividendo di Borsa Italiana

Come abbiamo già detto in precedenza, oramai tutte le quotate del Ftse Mib hanno comunicato l’ammontare del dividendo 2024, relativo all’esercizio 2023, e quindi è possibile procedere con il calcolo del rendimento da dividendo.

Prima di addentrarci nella classifica possiamo però fare alcune considerazioni preliminari. A livello settoriale, a spiccare sono i rendimenti da dividendo delle banche italiane. Nulla di cui stupirsi visto e considerato che le azioni del settore bancario corrono oramai da tempo e che le cedole di molte banche a valere sull’esercizio 2023 sono davvero consistenti. In quest’ottica a spiccare sono il dividend yield di Banco BPM pari all’8,89 per cento (cedola 0,56 euro in stacco il 22 maggio e prezzo azioni a 6,298 euro nella seduta di borsa dell’8 aprile 2024) e quello di Intesa Sanpaolo (pari all’8,8 per cento sulla base di una cedola totale dello 0,296 euro e di un prezzo delle azioni a 3,356 euro nella seduta dell’8 aprile 2024).

Molto consistente è anche il rendimento da dividendo di Banca Popolare di Sondrio. L’istituto della Valtellina staccherà una cedola pari a 0,56 euro e sulla base dell’ultimo prezzo delle azioni (pari a 6,965 euro) garantisce agli investitori un dividend yield pari all’8,04 euro.

Quelli a cui abbiamo accennato sono i migliori dividend yield 2024 di Borsa Italiana. In realtà ci sono tantissimi altri rendimenti molto alti. Per questa ragione consigliamo di proseguire con la lettura di questo post. Tutti i dividend yield indicati nella tabella sono calcolati alla luce dei prezzi delle rispettive azioni nella seduta di borsa dell’8 aprile 2024.

Ricordiamo che per investire nelle azioni che vantano i rendimenti da dividendi più alti non è necessario usare un broker ma si può tranquillamente operare con Fineco che vanta la migliore piattaforma trading tra le banche presenti in Italia. Tra l'altro di recente Fineco ha anche lanciato il conto di solo trading senza costi fissi che è l'ideale per chi è alle prime armi.

Lista migliori dividend yield 2024 di Borsa Italiana

Per facilitare la lettura di questa classica si è optato per un criterio alfabetico. In questo modo è sufficiente cercare l’azione di proprio interesse e quindi verificare quale è il suo rendimento da dividendo.

Azione Dividendo 2024 Dividend yield 2024 A2A 0,0958 euro 5,81 per cento Amplifon 0,29 euro 0,89 per cento Azimut 1,4 euro 5,65 per cento Banca Mediolanum 0,7 euro 6,83 per cento Banca MPS 0,25 euro 6,12 per cento Banco BPM 0,56 euro 8,89 per cento Banca Popolare di Sondrio 0,56 euro 8,04 per cento BPER Banca 0,3 euro 6,75 per cento Brunello Cucinelli 0,91 euro 0,92 per cento Campari 0,065 euro 0,72 per cento Diasorin 1,15 euro 1,34 per cento Enel 0,43 euro 7,29 per cento Eni 0,94 euro 6,06 per cento ERG 1 euro 4,29 per cento Ferrari 2,443 euro 0,63 per cento FinecoBank 0,69 euro 4,81 per cento Generali Assicurazioni 1,28 euro 5,54 per cento Hera 0,14 euro 4,45 per cento Interpump Group 0,32 euro 0,73 per cento Intesa Sanpaolo 0,296 euro 8,82 per cento Inwit 0,48 euro 4,82 per cento Italgas 0,352 euro 6,80 per cento Iveco Group 0,22 euro 1,51 per cento Leonardo 0,28 euro 1,18 per cento Mediobanca 0,85 euro 6,20 per cento Pirelli 0,198 euro 3,38 per cento Poste Italiane 0,8 euro 6,85 per cento Prysmian 0,7 euro 1,42 per cento Recordati 1,2 euro 2,40 per cento Snam 0,282 euro 6,64 per cento Stellantis 1,55 euro 6,23 per cento STM 0,3318 euro 0,85 per cento Tenaris 0,553 euro 2,98 per cento Terna 0,3396 euro 4,49 per cento Unicredit 1,8029 euro 5,10 per cento Unipol 0,38 euro 4,7 per cento

Come si può vedere dalla tabella mancano i dividend yield di Telecom Italia, Saipem e Nexi e questo perchè le tre quotate in questione non hanno deliberato alcun dividendo a valere sull’esercizio 2023.

Per fare trading sulle azioni con i migliori dividend yield raccomandiamo queste piattaforme che hanno il vantaggio di consentire una duplice operatività: acquisto di azioni reali e trading con i CFD azionari:

eToro: consente di comprare azioni reali e sempre dalla stessa piattaforma di fare trading al rialzo e al ribasso attraverso i CFD azionari. Strumento esclusivo di eToro è il copy trading con cui replicare le strategie dei trader migliori.

FinecoBank: banca con la piattaforma trading NR 1 consente di comprare azioni ma anche di speculare con i CFD e i Super CFD. Di recente Fineco ha lanciato il conto di solo trading senza costi fissi (e senza servizi bancari).

