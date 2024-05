Azioni del settore gaming da comprare: i due titoli migliori secondo Goldman Sachs

Negli ultimi anni la popolarità del settore gaming è crescita tantissimo tra gli investitori di tutto il mondo. Nuovi players hanno fatto la loro comparsa sul mercato tanto da rendere molto più complicata la scelta delle azioni da inserire in portafoglio.

In questo articolo faremo proprio il punto sulle azioni migliori del comparto gaming facendo riferimento ad una recente analisi in merito che è stata condotta dagli esperti di Goldman Sachs. La banca d’affari Usa, dopo aver passato in rassegna i più importanti players del settore gaming globale, ha individuato i due migliori del 2024.

Si tratta di due azioni molto note non solo agli appassionati di gaming: Tencent e NetEase. La prima ha un potenziale di upside del 17 per cento mentre la seconda del 35 per cento. Entrambe sono società cinesi a dimostrazione del peso di Pechino in questo comparto.

Azioni Tencent con potenziale upside del 17%

Tencent Holdings Limited (questa la denominazione completa) è una delle più grandi società di tecnologia e internet al mondo, con sede a Shenzhen, in Cina. Fondata nel 1998 da Ma Huateng e Zhang Zhidong, Tencent è diventata una delle aziende più influenti nell’ambito della tecnologia, con un’ampia gamma di servizi e prodotti. Oggi Tencent è Tencent è uno dei principali editori di videogiochi al mondo e possiede una serie di studi di sviluppo di giochi, come Riot Games (creatore di League of Legends), Supercell (creatore di Clash of Clans) e tanti altri.

Come messo in evidenza dal report di Goldman Sachs, a maggio Tencent inizierà la distribuzione di DnF (Dungeon and Fighter) in versione mobile. DnF è un videogioco di tipo collaborativo in cui ogni giocatore partecipante interpreterà un eroe fantasy. Stando a quanto anticipato dagli esperti della banca d’affari Usa, l’estero continuerà ad essere un volano per la crescita di Tencent.

Come si può vedere dal grafico in alto, da inizio anno ad oggi le azioni Tencent hanno segnato un rialzo del 17 per cento mentre anno su anno la prestazione è praticamente piatta.

Goldman Sacsh vanta sulle azioni Tencent un prezzo obiettivo a 12 mesi pari a 408 dollari di Hong Kong, vale a dire il 17 per cento in più rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni. Una percentuale di rialzo simile, fa delle azioni Tencent un asset a cui guardare quando si definisce la composizione del proprio portafoglio.

Azioni NetEase con potenziale upside del 35%

Il secondo titolo citato nella lista Goldman Sachs sulle migliori azioni del settore gaming è NetEase.

Si tratta di una delle principali società di tecnologia e intrattenimento in Cina. Fondata nel 1997, ha iniziato come un provider di servizi Internet, ma si è rapidamente espansa in una vasta gamma di settori, tra cui giochi online, e-commerce, musica, video, pubblicità online e molto altro.

Uno dei settori più noti di NetEase è il suo ramo di sviluppo di giochi, che ha prodotto alcuni dei titoli più popolari in Cina e in tutto il mondo, come “Fantasy Westward Journey” e “Knives Out”. NetEase ha anche collaborato con altre società di gioco, come Blizzard Entertainment, per portare giochi come “World of Warcraft” in Cina.

A proposito di giochi nei prossimi mesi lancerà Naraka Bladepoint, una battle royale per sessanta giocatori che potranno usare tecniche parkour e un vero e proprio arsenale di armi per sfidarsi tra di loro.

Come si può vedere dal grafico in alto, le azioni NetEase da inizio anno hanno guadagnato il 3 per cento mentre anno su anno il rialzo è del 9 per cento. In termini assoluti, quindi, NetEase si è apprezzata di meno di Tencent.

Alle azioni NetEase gli analisti di Goldman Sachs hanno assegnato un target price di 129 dollari. Tenendo conto di quelli che sono gli attuali prezzi, il potenziale di upside del titolo è del 35 per cento.

Previsioni settore gaming 2024: ecco le prospettive secondo Goldman Sachs

La scelta di Tencent e NetEase come migliori azioni del settore gaming secondo Goldman Sachs non è casuale. Nell’analisi della banca d’affari Usa viene posto l’accento sul fatto che nella seconda metà del 2024 il settore dei videogiochi potrebbero registrare un forte miglioramento in avanti. Proprio Tencent e NetEase sono i due titoli meglio ipotizzati per cavalcare questo nuovo trend.

Le trimestrali di entrambe le quotate (primo trimestre 2024) non dovrebbero brillare, tuttavia l’annunciato lancio di nuovi giochi nel secondo trimestre dell’anno dovrebbe fare la differenza. I nuovi giochi, hanno affermato da Goldman Sachs, sono candidati ad essere titoli di successo.

Cosa è il settore gaming e come investire

Il settore gaming è un’industria che si occupa della produzione, distribuzione e commercializzazione di videogiochi, sia per console di gioco, PC, dispositivi mobili che per altre piattaforme di gioco. Questo settore comprende una vasta gamma di attività, tra cui lo sviluppo di giochi, la pubblicazione, la distribuzione, la vendita al dettaglio, i servizi di abbonamento, il gioco online e la competizione professionale nota come eSport.

Il settore del gaming è cresciuto notevolmente negli ultimi decenni, diventando una delle industrie più redditizie e influenti a livello globale. I videogiochi hanno una vasta base di utenti che comprende persone di tutte le età e provenienti da diverse parti del mondo. I giochi possono spaziare da semplici puzzle e giochi arcade a esperienze più complesse e coinvolgenti, come i giochi di ruolo, gli sparatutto in prima persona e i giochi multiplayer online.

Le principali società attive nel settore del gaming includono sviluppatori e editori di videogiochi ma anche piattaforme di distribuzione digitale e servizi di streaming come Twitch e YouTube Gaming.

Per investire sulle azioni del settore gaming ci sono due alternative: acquisto diretto di azioni oppure trading con i CFD. Nel primo caso si diventa azionisti mentre nel secondo si specula solo.

I due broker citati in precedenza permettono di operare in entrambi i modi della stessa piattaforma e sono:

