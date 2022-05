Stacco saldo dividendo Eni 2022 il 23 maggio, ecco quale è il rendimento

Il prossimo lunedì 23 maggio 2022 sarà una giornata molto calda a Piazza Affari per quello che riguarda gli stacchi dei dividendi. Tra le tante quotate del Ftse Mib impegnate con la remunerazione degli azionisti ci sarà anche la big Eni. Il Cane a Sei Zampe staccherà il saldo sul dividendo Eni 2022, relativo all’esercizio 2021. Chi è solito investire in borsa sa perfettamente che tutte le notizie che riguardano i dividendi sono spesso in grado di condizionare l’andamento della quotata interessata.

Saldo dividendo Eni 2022: a quanto ammonta?

A dare il via libera allo stacco del saldo sul dividendo Eni 2022 ci ha pensato l’assemblea degli azionisti del Cane a Sei Zampe convocata l’11 maggio scorso. L’ammontare della cedola riconosciuta a titolo di saldo sarà pari a 0,43 euro, come proposto dal consiglio di amministrazione del colosso oil in occasione della presentazione del bilancio 2021. Considerando l’attuale numero di azioni Eni in circolazione, l’ammontare complessivo dei dividendi sarà pari a 1,5 miliardi di euro.

Il saldo si andrà ad affiancare alla cedola a titolo di acconto che il Cane a Sei Zampe aveva provveduto a staccare il 20 settembre 2021. Anche la prima porzione della remunerazione fu pari a 0,43 euro. Come si può facilmente dedurre, il dividendo totale relativo all’esercizio 2021 di Eni sarà quindi pari a 0,86 euro per azione posseduta.

L’ammontare complessivo del dividendo è solo dei parametri da tenere in considerazione per esprimere una valutazione complessiva sulla remunerazione degli azionisti. L’elemento cruciale per esprimere un giudizio sul dividendo è però rappresentato dal dividend yield ossia dal rendimento alla luce dei prezzi di borsa del titolo.

Dividend yield Eni 2022 (saldo e totale): a quanto ammonta

Quale è l’ammontare del rendimento del saldo dividendo Eni 2022? E il dividend yield totale (ovvero quello riferito alla somma di acconto e saldo)? Per rispondere a queste domande assumiamo come punto di riferimento il prezzo delle azioni Eni al termine della seduta di borsa dello scorso 17 maggio 2022. Ebbene, quel giorno le quotazioni Eni chiusero a 13,932 euro e quindi il rendimento del saldo sarebbe pari al 3,1 per cento. Ovviamente il dividend yield complessivo (essendo l’acconto della cedola pari al saldo) sarà pari al 6,1 per cento. Niente male per gli azionisti e per chi ha deciso di investire sul titolo.

Ricordiamo che il dividendo Eni staccato giorno 23 maggio verrà poi messo in pagamento il 26 maggio.