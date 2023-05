Trimestrale Enel: calano ricavi e debito, titolo in rosso. Momento per comprare?

Tra le quotate che oggi sono alle prese con la valutazione dei loro conti da parte del mercato c’è Enel. Il colosso dell’elettricità ha pubblicato i conti trimestrali ieri sera dopo la chiusura degli scambi. E’ quindi inevitabile che oggi fin dall’apertura delle contrattazioni, la performance finanziaria di Enel sia stata giudicata dagli investitori.

Dopo circa un’ora e mezza dall’avvio della seduta, il giudizio dei traders non sembra essere dei migliori. Il prezzo delle azioni Enel, infatti, è in ribasso dell’1,1 per cento a quota 6,03 euro. La flessione, come si può del resto vedere dal grafico in basso, conferma l’intonazione negativa di Enel su base annua. Rispetto ad un anno fa, infatti, le quotazioni del colosso dell’elettricità sono scese del 3,5 per cento. Il calo di oggi, invece, non intacca la performance mese su mese con Enel che avanza del 7 per cento rispetto allo stesso periodo di aprile.

Prima di esaminare nel dettaglio come è andata la trimestrale di Enel (possiamo già anticipare che il management ha anche fornito delle indicazioni sull’esercizio 2023 nel suo complesso) ricordiamo ai nostri lettori che da alcuni mesi il broker eToro (chi lo conoscesse può leggere qui la recensione) consente di comprare senza commissioni anche le azioni italiane (parliamo di stock reali non strumenti derivati). E in più con eToro il deposito minimo per iniziare ad operare è di soli 50 dollari.

–APRI UN CONTO REALE CON ETORO E COMPRA AZIONI ENEL A ZERO COMMISSIONI>>

Trimestrale Enel sotto ai riflettori

Partiamo dai dati generali: Enel ha chiuso il primo trimestre 2023 con un ribasso dei ricavi, un miglioramento del livello di redditività ed un ribasso del debito.

Nel dettaglio, il fatturato trimestrale di Enel è stato pari a 26,41 miliardi di euro contro i 34,14 miliardi di euro. La flessione anno su anno è stata del 26,41 per cento. In controtendenza, invece, il margine operativo lordo MOL che è invece salito da 4,49 miliardi a 5,46 miliardi di euro evidenziando una progressione del 21,8 per cento. La variazione positiva è da ricondurre alla performance del business integrato, come combinazione dei business di Generazione Termoelettrica e Trading, Enel Green Power mercati finali e Enel X. In rialzo anche l’utile netto ordinario che è aumentato dell’1,9 per cento passando da 1,48 miliardi a 1,51 miliardi di euro mentre l’utile netto si è attestato a 1,03 miliardi di euro.

Per quello che riguarda il patrimonio della quotata, a fine marzo 2023 l’indebitamento netto di Enel era sceso a 58,9 miliardi di euro, rispetto ai 60,07 miliardi di inizio anno

Enel guidance 2023 confermata

Nessuna sorpresa dalla guidance per l’esercizio 2023 che è stata confermata. Il management del colosso dell’elettricità prevede di chiudere l’esercizio in corso con un margine operativo lordo compreso tra i 20,4 miliardi e i 21 miliardi di euro. Stando alle previsioni, inoltre, l’utile netto ordinario dovrebbe collocarsi in un range compreso tra 6,1 e i 6,3 miliardi di euro mentre l’indebitamento finanziario netto è previsto nella forchetta tra 51 e 52 miliardi di euro. Non è mancata poi un’indicazione sul dividendo. Stando alle previsioni dei vertici il dividendo Enel 2024, relativo all’esercizio 2023, si dovrebbe attestare ad almeno 0,43 euro per azione (come minimo).

La conferma della guidance per il 2023 è un buon segnale. Chi volesse può prendere in considerazione la possibilità di inserire le azioni Enel in portafoglio sfruttando il calo di oggi. Come detto in precedenza con eToro oggi le azioni italiane più importanti (tra cui c’è ovviamente Enel) si possono comprare a zero commissioni.

–COMPRA AZIONI ENEL SENZA COMMISSIONI CON ETORO>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!