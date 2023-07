3 azioni americane che hanno sottoperformato il mercato nel primo semestre 2023. Sono da comprare ora?

Non tutte le azioni della borsa americana si sono mosse in linea con gli indici di riferimento nel primo semestre 2023. Vero è che ci sono state quotate che hanno stracciato il pur positivo andamento del bechmarck, ma è altrettanto vero che ci sono stati anche dei titoli rimasti molto indiscreto rispetto al trend generale. Sulle prime si è detto tanto (oramai anche i muri sono al corrente della prestazione da record registrata da NVIDIA) mentre sulle seconde sono state spese poche parole.

In questo articolo parleremo proprio delle azioni americane che nel primo semestre 2023 non sono andate bene e che, al contrario, nella seconda parte dell’anno potrebbero prendersi la loro rivincita. Il fatto che non siano andate bene sta a significare che oggi questi titoli si possono comprare a buon prezzo. Ecco perchè tanti investitori inseriscono quotate che hanno sottoperformato l’indice di riferimento con l’obiettivo di sfruttare poi il loro rimbalzo.

Le tre quotate americane che dopo un primo semestre difficile potrebbero ora ripartire sono: AT&T Inc, Cisco e Occidental Petroleum.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo le potenzialità di queste azioni e quale è il loro margine di crescita.

Azioni AT&T Inc

AT&T Inc. è una società di telecomunicazioni statunitense. Fondata nel 1983, AT&T è una delle più grandi aziende di telecomunicazioni nel mondo e offre una vasta gamma di servizi, tra cui telefonia fissa e mobile, servizi Internet, TV via cavo, servizi di rete e soluzioni di comunicazione aziendale.

Da inizio anno la quotata ha dovuto fare i conti con una serie di problemi a partire dal calo degli abbonati. Tuttavia durante la presentazione dei conti trimestrali, la società ha mostrato segni di effervescenza. I risultati sono stati migliori delle attese degli analisti con un EPS che ha battuto le attese del 2,1 per cento. La quotata stacca un dividendo trimestrale di 0,2775 dollari per azione e presenta un payout annuo di 1,11 dollari per azione. Di conseguenza il dividend yield è pari al 7,29 per cento.

Attualmente solo ben 14 che analisti che coprono il titolo. Di questi solo 2 hanno un rating sell e quindi consigliamo di vendere azioni AT&T. Le altre sono tutte valutazioni positive.

Azioni Cisco

Cisco Systems, Inc è un’azienda multinazionale statunitense specializzata nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Fondata nel 1984, Cisco è diventata una delle aziende leader nel settore delle reti e delle infrastrutture di comunicazione.

Cisco progetta, sviluppa e vende una vasta gamma di prodotti e soluzioni per reti, inclusi router, switch, server, sistemi di telepresenza, apparecchiature di sicurezza di rete, dispositivi wireless e software di gestione delle reti.

Lato finanziario, i conti di Cisco che sono stati pubblicati a maggio hanno battuto le attese degli analisti. del 3,2 per cento sull’EPS e dell’1,5 per cento sui ricavi. Cisco paga ai suoi azionisti un dividendo trimestrale di 0,39 dollari per azione mentre il payout sull’intero anno è di 1,56 dollari per azione. Il rendimento da dividendo ammonta al 3 per cento.

Secondo gli analisti i prezzi di Cisco si possono spingere anche fino a 62 dollari. La prossima trimestrale, in uscita ad agosto, dovrebbe risultare addirittura migliore della precedente.

Azioni Occidental Petroleum

Occidental Petroleum Corporation, comunemente nota come Occidental Petroleum o Oxy, è una compagnia petrolifera e del gas statunitense con sede a Houston, Texas. Fondata nel 1920, Oxy è una delle più grandi società petrolifere indipendenti nel mondo.

Occidental Petroleum è coinvolta in tutte le fasi dell’industria petrolifera e del gas, compresa l’esplorazione, la produzione, il raffinamento e la commercializzazione.

I conti trimestrali di Occiental Petroleum pubblicati a maggio hanno leggermente battuto le stile degli analisti. Prossimo risultati in agenda ad agosto.

La quotata stacca un dividendo trimestrale di 0,18 dollari e presenta un payout di 0,72 dollari ad azione. Il dividend yield è pari all’1,19 per cento. Sono ben 36 i ragting sulla quotata di questi: 10 sono buy, 15 hold e c’è un solo sell. Stando alle indicazioni degli analisti il prezzo potenziale di Occidental Petroleum dovrebbe essere pari a 67,83 dollari.

Come investire nelle azioni sottoperformanti

Ci sono fondamentalmente due modi per investire sulle quotate che hanno sottoperformato nel primo semestre. Se le stime sono al ribasso, allora i prezzi possono ancora scendere e in questo caso si può pensare di speculare al ribasso (short trading). Viceversa se le prospettive sono positive si può operare al rialzo. In questo secondo caso si possono comprare azioni ai prezzi attuali per poi puntare un successivo apprezzamento.

I broker che permetto di speculare attraverso i CFD (Contratti per Differenza) su entrambe le direzioni sono tantissimi. Tra i più importanti segnaliamo:

