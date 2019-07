Titoli Usa promossi e bocciati: focus su azioni banche

© Shutterstock

Ecco una serie di consigli e spunti per chi vuole investire in azioni Usa dando preferenza al settore banche

CONDIVIDI

Quali azioni Usa è meglio comprare? E quali titoli di Wall Street è invece preferibile vendere? Per rispondere a questa domanda possono essere decisamente di aiuto le analisi degli esperti. In questo post rivolgeremo la nostra attenzione proprio alle migliori azioni Usa da comprare e a quei titoli che sono stati invece recentemente bocciati dagli analisti.

Conto Demo da 100.000€ – Inizia a fare trading con un conto demo gratuito su Broker Regolamentato. Inclusi 30 giorni di prova gratuita dei segnali di Trading Central! Provo adesso >>

Tra gli esperti che si sono recentemente espressi sulle azioni Usa ci sono quelli KBW. Gli analisti, lo scorso fine settimana, hanno deciso di alzare il rating sulle azioni Citi, Goldman Sachs e Bank of America. In tutti e tre i casi il giudizio è stato portato da Market Perform ad Outperform. Secondo il broker KBW, quindi, le azioni Citi, Goldman Sachs e Bank of America faranno meglio del mercato o settore di riferimento. La capacità della grandi banche d'affari Usa di sovraperformare il mercato, ha messo in evidenza KBW nel suo report, deriva da quelle che vengono definite come robuste condizioni dell'economia.

I titoli di tre grandi banche Usa promossi a pieni voti, quindi, anche perchè perché l'analista ritiene che le azioni Citi, Goldman Sachs e Bank of America siano ben posizionate per riuscire a trarre beneficio da un ciclo economico esteso che non solo non lancia segnali di esaurimento ma che presenta anche prospettive di ulteriore crescita.

Sempre a proposito delle banche Usa, KBW ha precisato di aver alzato il target price posseduto su tutte le Universal Banks ritenendo che i ritorni a breve termine delle stesse siano oggi più elevati. L'upgrade di target price sulle banche deriva anche dal fatto che il broker ha spostato le aspettative su quando si verificherà la prossima recessione. Questa decisione ha ovviamente avuto conseguenze positive sulle attese di ritorni a breve termine. Più nel dettaglio KBW, basandosi sui nuovi target price, vede un total return rispettivamente del 20,5 per cento per Goldman Sachs, del 21 per cento per Bank of America e del 23,3 per cento per Citi.

Non solo banche nei report degli analisti sui titoli Usa. L'elenco di oggi dei promossi e dei bocciati comprende anche Hasbro, una società del settore giocattoli. Gli analisti hanno alzato il rating sulle azioni Hasbro a BUY da HOLD con target price a 145 euro. Gli esperti hanno affermato che Hasbro ha dalla sua una serie di forti brand globali che includono Transformers, Nerf, e My Little Pony. Secondo il broker, inoltre, Hasbro dovrebbe riportare una forte crescita internazionale, soprattutto nella regione Asia Pacifico e in alcuni altri mercati emergenti.