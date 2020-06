Azioni Microsoft VS azioni Apple: quale sarà la capitalizzazione più alta nei prossimi anni?

© Shutterstock

La capitalizzazione di Microsoft potrebbe arrivare a 2 trilioni di dollari in due anni: ecco le previsioni degli analisti

L'eterna sfida Microsoft VS Apple potrebbe vedere il colosso di Bill Gates mettere la quinta a volare raggiungendo un livello di capitalizzazione da record.

Alcune stime che circolano negli ultimi giorni stanno fomentando anche i traders più prudenti. Secondo queste previsioni il livello di capitalizzazione di Microsoft potrebbe arrivare a 2 trilioni di dollari nel giro dei due prossimi anni grazie al boom del cloud computing.

A prospettare una crescita simile per le azioni Microsoft è stato Patrick Seitz che ha riportato la view di un analista di Wall Street. Per avere un'idea di cosa possa significare un livello di capitalizzazione così alto per il colosso di Bill Gates è sufficiente andare a guardare a quella che è la quotazione Microsoft oggi (grafico in basso).

A dare manforte a queste stime è anche l'analista di Wells Fargo Securities Philip Winslow secondo il quale Microsoft potrebbe raggiungere un valore di mercato pari a 2,2 trilioni nel giro dei prossimi due anni. Praticamente la sola Microsoft potrebbe avere un livello di mercato superiore a tutto il Prodotto Interno Lordo dell'Italia relativo al 2019! Una sola azienda, quindi, varrebbe più dell'economia di uno dei pesi più industrializzanti al mondo.

Dal punto di vista grafico, un livello di capitalizzazione a 2 trilioni di dollari corrisponderebbe ad un prezzo delle azioni Microsoft a 283 dollari contro i 185 dollari attuali.

Queste proiezioni potrebbero essere molto utili per impostare una strategia trading su Microsoft. A tal riguardo ricordo che se non sei interessato a comprare azioni perchè non vuoi diventare azionista, puoi comunque investire in azioni Microsoft attraverso il CFD Trading. I Contratti per Differenza con sottostante le azioni Microsoft riproducono l'andamento del titolo a Wall Street. Per fare trading su Microsoft attraverso i CFD è importante scegliere solo i migliori broker Forex e CFD come ad esempio eToro (leggi qui la recensione) che ti offre 100.000 euro virtuali per imparare ad operare con la demo gratuita.

In considerazione dell'impatto del cloud computing su Microsoft, l'analista Philip Winslow ha deciso di rivedere al rialzo il prezzo obiettivo su Microsoft portandolo a quota 250 dollari, dai precedenti 205 dollari. L'esperto ha invece confermato il rating Overweight ossia sovrappesare sul colosso guidato da Bill Gates. Anche secondo Winslow, l'unità Intelligent Cloud di Microsoft sarà il principale fattore di crescita per il colosso informatico nei prossimi anni.

Capitalizzazione Apple: a quanto arriverà?

E per quello che riguarda la capitalizzazione di Apple? Secondo un altra analista di Wall Street, Apple potrebbe raggiungere i 2 trilioni di dollari di capitalizzazione (ossia il livello di Microsoft) nel giorno dei prossimi 4 anni ossia in un intervallo di tempo più lungo. Oggi la capitalizzazione di Apple è pari a 1,4 trilioni di dollari lo stesso livello di Microsoft.

Insomma il punto di partenza è lo stesso ma, stando alle previsioni, sarà Microsoft a raggiungere per prima il traguardo.