Perchè le borse e l'oro volano? E Perchè il Dollaro crolla?

© Shutterstock

Nonostante l'emergenza coronavirus, le borse volano mentre il cambio Euro Dollaro si rafforza sempre di più

Rally delle borse, impennata delle quotazioni dell'oro (il metallo giallo ha sfondato il muro dei 2000 dollari e c'è chi vede il valore dell'oro a 3000 USD) e crollo del Dollaro sembrano essere gli ingredienti di uno scenario complesso e difficile da decifrare eppure è quello che sta avvenendo nelle ultime settimane. Dinanzi all'emergenza coronavirus, tutti si sarebbero attesi, prima o poi, un violento ribasso di Wall Street e delle più importanti borse mondiali.

✅ Unisciti alla rivoluzione del social trading di eToro. Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™. (sistema brevettato da eToro), ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders. Ottieni un conto Demo gratuito con 100.000€ di credito virtuale su eToro >>

Nulla di tutto questo è invece avvenuto e la capacità del paniere Nasdaq di mettere in fila un record dietro l'altro è la dimostrazione che non sempre il pessimismo paga.

Alla luce della particolarità della situazione in atto, in questo post proveremo a dare una risposta ad una domanda ben precisa: cosa nasconde il rally delle borse e dell'oro? C'è qualcosa che bolle dietro le quinte e che magari spiega anche il parallelo crollo della quotazione del Dollaro?

Dare una risposta a tutte queste domande è indispensabile per capire come investire oggi. Meglio comprare o vendere? A tal proposito ricordo che per investire in borsa puoi fare ricorso al CFD Trading. I Contratti per Differenza sono strumenti derivati che riproducono l'andamento di tanti sottostanti diversi come azioni, indici ma anche materie prime (come l'oro) e coppie Forex (come Euro Dollaro). Se vuoi speculare sull'andamento di tutti questi asset, utilizza solo broker autorizzati come ad esempio eToro che, tra l'altro, ti offrono la demo gratuita per imparaere ad operare. Con eToro la demo vale ben 100.000 euro virtuali. Prendila seguendo il link in basso.

Scopri il CFD Trading: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Perchè le borse continuano ad essere in rialzo

Lasciando perdere il pessimismo di chi da anni afferma che i mercati sono prossimi a crollare (e dintorni), la verità è che le più importanti borse mondiali sono reduci da un decennio di rialzi ininterrotti. Il mercato azionario americano e quello tedesco non sono mai stati così in forma come negli ultimi anni.

Soprattutto per quello che riguarda la borsa di Wall Street, in pochi potevano pensare che l'azionariato Usa potesse subire un apprezzamento come quello che è poi avvenuto.

Alla fine delle scorso anno, si iniziò a parlare di un possibile 2020 prudente per i mercati azionari. Una previsione che, tutto sommato, ci stava tutta visto e considerato il lungo rally che aveva caratterizzato le borse negli anni precedenti. Il ragionamento di molti investitori alla fine del 2019 era più o meno questo: dopo una lungo pediodo rialzista, il 2020 avrebbe riportato la prudenza sui mercati anche perchè il sospetto che tutto fosse diventato una bolla speculativa era decisamente alto (chi non ricorda i tanti alert sulla catastrofica e imminente bolla delle azioni tech?).

Le previsioni borse 2020 vennero smetite dai fatti. Il mese di gennaio non fu poi tanto diverso rispetto ai mesi precedenti. A febbraio poi arrivò il Covid e allora ecco ricomparire lo spauracchio solito: le borse, a causa della pandemia e del lockdown, sarebbero crollate in modo disastroso. Secondo alcuni analisti, addirittura, si era arrivati alla fine di un ciclo.

Vuoi investire sugli indici di borsa attraverso il CFD Trading? Il broker IG (leggi qui la recensione completa) ti offre 30.000 euro virtuali per impare ad operare.

Come è andata a finire tutti lo sanno. Se è vero che le borse subirono pesanti ribassi nel breve termine, è altrettanto vero che già nel lungo periodo di questo disastro non vi era traccia alcuna. Già a fine marzo, la borsa americana era in forte ripresa. Dinanzi a quel rally, in tanti provarono a ridimensionare la portata degli eventi in atto affermando che si trattava di movimenti tecnici. Una spiegazione eccettabile che però non spiega il perchè, dopo quei rimbalzi, a Wall Street ve ne furono altri e altri ancora. Insomma, per farla breve, la domanda che molti investitori si ponevano già a aprile era grossomodo questa: ma dove è finito il crollo delle borse?

Parlare di crollo guardando l'andamento del Nasdaq (grafico in basso) è del tutto fuori luogo.

Ovviamente, considerando tutto quello che sta avvenendo nel mondo, non è normale che le borse siamo impostate al rialzo. E allora, cosa sta succedendo oramai da mesi sui mercati?

La risposta è semplice: la borse corrono perchè la banche centrali hanno inondato di liquidità i mercati. Tutti gli istituti centrali si sono comporati allo stesso modo. Non vi erano altre strade da seguire ma è ovvio che politiche così espansive aggiungano debito al debito. E come sarà ripagato questo debito? Non certamente stampando soldi ma lavorando di più. La previsioni che si può fare per il futuro è una sola: si dovrà lavorare tantissimo. Più si è indebitati più sarà necessario lavorare.

Prezzi oro in rally e crollo Dollaro sono segnali

Il rally del prezzo dell'oro e il crollo delle quotazioni del Dollaro (non solo rispetto all'Euro) sono segnali chiari della consapevolezza dei mercati dei rischi che si corrono nel futuro.

Il Dollaro è sempre più debole tanto da indurre molti analisti ad ipotizzare una perdita di leadership per gli Usa. Un dato su tutti: il Dollar Index, grafico in basso, è sui minimi degli ultimi 2 anni.

Il cambio Euro Dollaro è in rialzo vistoso ma anche nei confronti degli altri cross, il Biglietto Verde non se la passa per nulla bene.

Per inciso, rammento che la forte volatilità che caratterizza il Forex rappresenta un'occasione per fare trading. A tal riguardo ricordo che per operare puoi scegliere il broker Admiral Markets (qui trovi la recensione completa) che ti offre tanti strumenti di analisi.

Inizia il tuo percorso di trading con Admiral Markets! >>>

Accanto al crollo della quotazione del Dollaro, l'altro segnale che si stia andando verso tempi per nulla facili, è il rally dell'oro. A fare impressione è stata soprattutto la capacità del gold di riuscire a bruciare le tappe, mettendo a segno lo sfondamento dei 2000 dollari addirittura prima delle più rosee previsioni che davano il raggiungimento del grande traguardo per settembre.

Domanda: chi sta comprando oro? Un'ipotesi può portare alla Cina. Lo scontro commerciale tra Cina e Usa potrebbe aver spinto Pechino ad indirizzare le sue riserve enormi verso il gold e da qui il forte rialzo delle quotazioni del metallo giallo. Francamente non c'è molto da stare tranquilli.