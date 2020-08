Previsioni economiche Usa 2021: alzate stime su utili per azione S&P 500, torna l'ottimismo

© iStockPhoto

L'emergenza coronavirus destinata ad essere riportata sotto controllo e Goldman Sachs rivede al rialzo le previsioni economiche 2021

Come sono le previsioni economiche 2021? Nonostante manchino ancora molti mesi alla fine del 2020, l'insorgere dell'emergenza coronavirus ha spinto molti analisti a rivedere il loro quadro previsionale. Se alcuni mesi fa, nel pieno della pandemia, tutti ritevano che le aspettative sull'economia per il prossimo anno sarebbero rimaste a lungo incerte, adesso, sembrerebbe soffiare un vento più ottimista.

Gli analisti di Goldman Sachs hanno infatti deciso di rivedere al rialzo le loro stime sull'economia Usa 2021 alzando anche le previsioni sull'utile per azione dell'indice S&P 500. Come dire, sia il quadro economico che quello finanziario dovrebbero registrare un forte miglioramento il prossimo anno.

Sarà vero? Prima di rispondere a questa domanda è bene tenere in considerazione alcuni elementi. Il report di Goldman Sachs non riguarda l'economia globale ma solo quella degli Stati Uniti. Questo non rappresenta certamente un limite poichè è noto che gli Usa sono un traino per l'economia di tutto il mondo. Per la serie: se l'economia degli Stati Uniti imbocca davvero la via della ripresa, allora, a stretto giro di boa, anche le economie degli altri paesi seguiranno la stessa strada.

Un miglioramento del quadro macro di riferimento, significa maggiori oppurtunità di investimento. Oggi i traders sono soliti puntare su asset sicuri (si pensi, ad esempio, all'andamento record della quotazione oro) ma un miglioramento delle prospettive generali potrebbe portare alla riscoperta di altri asset.

Previsioni economiche 2021: il punto di vista di Goldman Sachs

L'analisi di Joseph Briggs di Goldman Economic Research sulle previsioni economiche 2021 parte da una considerazione di ordine...sanitario (e questo la dice lunga su quelle che sono le basi di queste stime). Secondo l'analista è altamente probabile che negli Stati Uniti possa essere approvato un vaccino anti-coronavirus entro la fine dell'anno e che tale vaccino possa essere distribuiti ad ampi settori della popolazione entro il 2021. Una vaccinazione di massa significherebbe boom dei consumi e questo non farebbe che bene all'economia nel suo complesso.

E' proprio alla luce della convinzione su una possibile vaccinazione di massa, che l'analista di Goldman Sachs ha alzato le stime di crescita nel 2021. Nel dettaglio, le previsioni sul primo trimestre sono state ritoccate al rialzo del 10 per cento, quelle del secondo all'8 per cento, 4 per cento per il terzo trimestre e 3 per cento per il quarto. Le previsioni precedenti eran dell'8 per cento (primo trimestre), 6,5 per cento (secondo trimestre), 5 per cento (terzo) e infine e 4 per cento per il quarto.

Previsioni S&P 500 2020

Dall'economia alla borsa, Goldman Sachs prevede per i titoli quotati sull'S&P 500 (grafico in basso), un incremento del fatturato del 10 per cento e un aumento dei margini netti del 10,9 per cento nel corso del 2021.

I settori che secondo Goldman Sachs potrebbero fare da traino sono: Energy, Consumer Discretionary, Materials e Info Tech. Secondo la banca d'affari continuano ovviamente ad esserci dei rischi. In primo piano ci sono ovviamente le elezioni presidenziali Usa. In caso di sconfitta di Trump (in questo articolo abbiamo analizzato l'impatto sul cambio Euro Dollaro con la vittoria di Biden), non è da escludere la possibilità di un ribaltamento dei tagli fiscali che erano stati introdotti da Trump nel 2017.