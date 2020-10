Azioni Apple e lancio iPhone 12: come investire sfruttando l'evento Hi Speed

© Shutterstock

Quotazione Apple sulla parità dopo il rally di ieri: il grande driver è rappresentato dal lancio del nuovo iPhone 12

E' in agenda per le ore 19 italiane l'attesissimo evento Hi Speed Apple durante il quale il colosso di Cupertino presenterà il nuovo iPhone 12. Come sempre avviene quando si ha a che fare con le presentazioni dei nuovi prodotti Apple, l'attesa è enorme.

Specchio di questa situazione è l'andamento in borsa del titolo Apple. Contrariamente a quello che è avvenuto ieri quando il prezzo delle azioni Apple aveva registrato un balzo di ben il 12 per cento, le quotazioni della big del settore tech oggi appaiono molto meno movimentate. Come si può vedere dal grafico in basso, infatti, il titolo ha aperto la seduta a 123 dollari per poi passare leggermente in negativo.

APPLE

Il lancio del nuovo iPhone 12, come già avvenuto per i modelli precedenti, rappresenta un grande elemento catalizzatore in grado di condizionare l'andamento della quotata. Da ciò ne consegue che sfruttare l'evento Hi Speed per fare trading online sulle azioni Apple diventa quasi naturale. A tal proposito ricordo che se non sei interessato a comprare azioni e quindi a diventare azionista della quotata di Cupertino, puoi comunque sfruttare la volatilità per fare trading attraverso uno strumento derivato come i Contratti per Differenza. Secondo il broker eToro (leggi qui la recensione completa), Apple è stato tra i titoli più tradati in Italia e nel mondo nel mese di settembre. La presentazione del nuovo iPhone 12 sarà occasione per mantenere questo primato.

Tra l'altro proprio un analista eToro, Adam Vettese, ha ricordato che il lancio dei nuovi iPhone 12 "potrebbe avere il più forte impatto sui mercati nella storia di Apple". L'esperto ha ricordato che nella maggior parte dei casi, l'immissione sul mercato di nuovi prodotti ha un effetto positivo "sul prezzo delle azioni, che tende a raggiungere il picco entro 60 giorni".

Nel caso specifico della presentazione dell'iPhone 12, gli investitori potrebbero guardare con "molta attenzione alle nuove tecnologie implementate dalla nuova line-up di iPhone, cercando quelle killer feature in grado di spingere gli utenti ad effettuare l’upgrade".

Le parole di Vettese confermano che la presentazione del nuovo iPhone 12 è un evento da sfruttare per fare trading sulle azioni Apple attraverso i CFD.

L'opinione di Vettese è anche condivisa dagli analisti di Morgan Stanley secondo i quali il lancio del nuovo iPhone 12 sarà l'evento iPhone più significativo degli ultimi anni..

Secondo Katy Huberty, analista di MS, è possibile che Apple produca circa 220 milioni di iPhone nell'anno fiscale 2021. Sarebbe un vero e proprio record con una progressione del 22 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

L'analista ha ricordato che la Apple è entrata nel quarto trimestre 2020 dopo aver fatto meglio delle attese degli analisti nel terzo trimestre. Gli esperti, inoltre, invitano a non dimenticare che Apple sta traendo beneficio dall'"onda dello stock split che ha reso le azioni della mela immediatamente più accessibili agli investitori retail nel corso del 2020".

In attesa dell'evento di questa sera, ha evidenziato ancora Vettese di eToro, sono già iniziate le speculazioni degli appassionati che, partendo proprio dallo slogan "Hi, speed" scelto dal colosso di Cupertino per annunciare l'evento, ipotizzato la possibile "implementazione del 5G nei nuovi iPhone 12".

La domanda che Vettese si pone è la seguente: "basterà questo a spingere gli utenti – sia nuovi che fidelizzati – ad acquistare i nuovi melafonini?".

Di certo ci sarà grande movimento sulle azioni Apple da sfruttare per fare trading attraverso i CFD.