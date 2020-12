Prezzo petrolio a 50 dollari al barile? Come investire dopo novità accordo OPEC+

© Shutterstock

La notizia dell'accordo sui tagli alla produzione, gonfia la quotazione del petrolio e adesso la porta verso i 50 euro è aperta

Il valore del petrolio è pronto a salire. A suggerire tale previsione è l'esito del vertice OPEC+ che si è chiuso ieri dopo una serie di giornate in cui è sembrato davvero che la rottura potesse essere il solo scenario possibile. E invece, quando tutto sembrava essere perso, è arrivata la notizia del compromesso sui tagli alla produzione.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Offerta sotto controllo significa strada aperta per un apprezzamento dei valori e infatti non è un caso se già oggi le quotazioni del greggio sono in rialzo. Mentre è in corso la scrittura del post, infatti, il prezzo del petrolio in versione WTI segna un apprezzamento dell'1,5 per cento a quota 46,3 dollari al barile mentre quello in versione Brent registra un rialzo dell'1,54 per cento a 49 dollari al barile.

Il rialzo del valore del greggio infiamma le posizioni long dei trader che investono sul prezzo del petrolio attraverso i Contratti per Differenza. Anche tu puoi speculare sull'andamento della quotazione petrolio direttamente da casa. Per farlo devi scegliere un broker autorizzato, come ad esempio eToro (leggi qui la recensione di Borsa Inside) e imparare ad operare (qui la guida per iniziare a fare trading online da zero) grazie al conto demo gratuito.

Suggeriamo spesso eToro su questo sito perchè questo broker mette a disposizione ben 100 mila euro virtuali per imparare ad investire su tanti asset attraverso i CFD.

Trading CFD sul petrolio: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Accordo OPEC+ cosa prevede

Per avere ben chiari i motivi per cui il valore del petrolio è visto al rialzo, è necessario analizzare cosa prevede il compromesso che i paesi OPEC+ sono riusciti a raggiungere dopo una trattativa serrata (il vertice ha avuto inizio addirittura il 30 novembre ma poi è stato rinviato di alcuni giorni a causa proprio del braccio di ferro tra le parti).

L'intesa prevede che saranno aggiunti 500.000 barili al giorno di produzione di greggio a gennaio 2021 e impegna i vari membri a partecipare alle riunioni che ogni mese si terranno al fine di procedere con una valutazione della situazione.

Grazie all'accordo il quantitativo giornaliero di produzione potrebbe arrivare fino a 2 milioni di barili al giorno. Il condizionale non è pura formalità in quanto il compromesso che è stato raggiunto ha comunque riconoscoiuto la possibilità che i ministri possano decidere di tagliare nuovamente la produzione nel caso in cui la situazione lo rendesse necessario.

A contio fatti, comunque, il compromesso prevede che i tagli all’estrazione di greggio vengano ridotto a 7,2 milioni di barili al giorno dagli attuali 7,7 milioni di barili. La flessione dei tagli è del 7 per cento. Una limatura tollerabile che, come mostra l'andamento del valore del petrolio, gli investitori sembrano apprezzare.

Il rischio che dal vertice venisse fuori una spaccatura completa tra le parti è stato neutralizzato anche perchè i toni molto accessi tra i rappresentanti dell'Arabia Saudita e quelli degli Emirati Arabi Uniti avevano fatto temere il peggio.