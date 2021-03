Investire nelle platform companies: le azioni migliori da comprare

© Shutterstock

Secondo Mirabaud AM la pandemia sta spingendo le platform companies ma è importante essere selettivi

Le platform companies sono sempre più protagoniste della vita di tutti i giorni. Il loro impatto travalica i confini stessi dell'economia generando effetti nella vita quotidiana di ognuno di noi. L'impatto delle platform companies è evidente in molti settori come quello dei viaggi e dello smart working. E' opinione diffusa che queste compagnie abbiano cambiato per sempre il modo stesso con cui viviamo

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Tra le platform companies e le aziende che invece sono basate su modelli di business più tradizionali c'è una differenza enorme. Mentre nel primo caso abbiamo a che fare con imprese tecnologiche che creatno valore agevolando gli scambi tra network di individui, nel caso caso si tratta di imprese che creano valore con la vendita al cliente di beni e servizi. Le Platform Company puntano sui sui big data, analizzano il modo di agire dei clienti e quindi usano queste informazioni per offrire altri servizi o per migliorare quelli esistenti.

Un tratto distintivo delle platform companies è la loro capacità di cambiare radicalmente interi settori (come quello dei soggiorni per vacanza) facendo leva sulle economie di scala verticali e orizzontali.

Il trend è chiaro: entro la fine del 2023 ben il 30 per cento delle attività economiche globali potrebbe essere mediato attraverso piattaforme digitali. Ma non si tratta solo di questo. Secondo alcune proiezioni ben il 70 per cento del valore creato nell'economia globale nei prossimi 10 anni potrebbe essere basato su piattaforme abilitate digitalmente.

Dal punto di vista degli investimenti, come si può sfruttare questa tendenza? Comprare le azioni delle platform companies è una buona idea ma è necessario essere molto selettivi ed avere una certa conoscenza del settore. In alternativa all'acquisto tradizionale di titoli (che ovviamente porta a diventare azionisti) si può prendere in considerazione il CFD Trading che invece permette di speculare sui prezzi senza diventare azionisti. Un broker che spesso consigliamo su BorsaInside per fare CFD Trading sulle azioni è eToro. Lo facciamo anche questa volta per un motivo molto semplice: eToro non solo offre la demo gratuita per fare pratica senza rischi ma non prevede commissioni nel trading sulle azioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Migliori azioni platform companies: alcune idee di investimento

Secondo gli analisti di Mirabaud AM aziende come ad esempio Microsoft hanno registrato una domanda senza precedenti per i servizi cloud e, in particolare, per Azure, Microsoft Teams, Windows Virtual Desktop, e Xbox Live. Il rally della domanda è stato causato dall'emergenza covid19 e dal conseguente boom dello smart working. Dal punto di vista aziendale ci sono state tante società che, alla luce dell'inedita situazione, si sono rese conto che i loro investimenti tecnologia basata sul cloud potevano essere il punto di svolta per la resilienza del business.

Azure di Microsoft è oggi la seconda piattaforma cloud pubblica al mondo posizionandosi alle spalle di AWS. Stando alle proiezioni la società dovrebbe trarre beneficio dalla forte domanda del cloud computing globale che dovrebbe salire dai 371,4 miliardi di dollari del 2020 a ben 832 miliardi di dollari entro il 2025.

L'incremento degli accessi a internet attraverso smartphone ha supportato la tendenza alla digitalizzazione tra quelle aziende che ogni giorno generano grandi volumi di dati di business. Il cloud a livello globale dovrebbe arrivare a rappresentare il 14,2 per cento della spesa totale per l'IT aziendale nel 2024 contro il 9,1 per cento del 2020. Secondo Mirabaund, inoltre, il 70 per cento delle aziende che usano i servizi cloud dovrebbero auemntare la loro spesa in questo segmento di mercato. In particolare il cloud commerciale Azure di Microsoft ha raggiunto e superato i 50 miliardi di dollari di ricavi per la prima volta.

Le previsioni sulla crescita di Azure sono una valida ragione per investire sul titolo della società guidata da Bill Gates. Anche in questo caso se l'obiettivo è solo quello di trarre profitto dall'andamento dei prezzi, allora la soluzione migliore è operare con il CFD Trading. Rinnoviamo l'invito a usare solo broker autorizzati come eToro. Aggiungi subito azioni Microsoft al tuo portafoglio CFD: l'account demo è sempre gratis.

Accanto a Microsoft Azule, una menzione particolare la merita anche Microsoft Teams, una soluzione a livello entreprise che riunisce in una sola piattaforma messaggistica, videoconferenze, riunioni e strumenti di collaborazione. A causa della pandemia di covid19, Teams è diventata un ulteriore driver di crescita per Microsoft.

Alcuni numeri per avere ben chiaro quello di cui si parla: oggi il numero delle società che usano Teams è aumentato da 50.000 nel 2017 a ben 500.000 nel 2020. Un importante elemento di sostegno è stato l'incremento della domanda per i servizio di educazione a distanza.